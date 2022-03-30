"Може, все-таки в бункері": коханка Путіна — Аліна Кабаєва — таємниче зникла разом із дітьми

Поки активісти збирають підписи до петиції, щоб видворити громадянку Кабаєву зі Швейцарії, уряд заявляє, що немає жодних слідів присутності коханки Путіна у країні.

Раніше ходили чутки про те, що коханка президента РФ Аліна Кабаєва разом із дітьми переховується у Швейцарії. Про це говорили ще до того, як сталося вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. Але знову чутки поповзли після початку військових дій.

Аліна Кабаєва та Володимир Путін / Getty Images

Як пише видання Le News, федеральний уряд Швейцарії стурбований тим, як ці претензії можуть вплинути на імідж країни, яка слідом за ЄС ввела економічні санкції проти Росії, і працює над тим, щоб розібратися в спекуляціях, повідомляє швейцарська телекомпанія RTS.

Федеральний департамент юстиції та поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що були проведені необхідні перевірки і немає жодних ознак присутності громадянки Кабаєвої у Швейцарії.

Вперше чутки про перебування Кабаєвої у Швейцарії набрали обертів на початку березня 2015 року, коли колишня гімнастка нібито народила дитину у клініці Святої Анни в Лугано, італомовному регіоні Швейцарії. За чутками, батьком цієї дитини є Володимир Путін.

Аліна Кабаєва / Getty Images

Проте існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, зокрема Corriere del Ticino, оголосили про народження дівчинки, а нещодавно видалений акаунт у твітері на ім'я Аліни Кабаєвої, можливо, справжній, а можливо, підроблений, повідомив про народження хлопчика. Інші повідомлення припускають, що Кабаєва народила близнюків. Словом, таємниця, вкрита мороком.

Тим часом Кремль заперечував, що Путін є батьком ймовірної дитини чи дітей Аліни Кабаєвої. Наразі місцезнаходження Кабаєвої та її дітей, а також особистість їхнього батька залишаються оповитими таємницею. Зазначимо також, що Захід досі не запровадив санкції проти Кабаєвої, яка, за чутками, є таємною коханкою Путіна, а може навіть і його дружиною (на фотографіях у Аліни на пальці є обручка).

Аліна Кабаєва / Getty Images

Читайте також: