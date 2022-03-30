"Може, все-таки в бункері": коханка Путіна — Аліна Кабаєва — таємниче зникла разом із дітьми

Поки активісти збирають підписи до петиції, щоб видворити громадянку Кабаєву зі Швейцарії, уряд заявляє, що немає жодних слідів присутності коханки Путіна у країні.
Раніше ходили чутки про те, що коханка президента РФ Аліна Кабаєва разом із дітьми переховується у Швейцарії. Про це говорили ще до того, як сталося вторгнення Росії до України 24 лютого 2022 року. Але знову чутки поповзли після початку військових дій.
Як пише видання Le News, федеральний уряд Швейцарії стурбований тим, як ці претензії можуть вплинути на імідж країни, яка слідом за ЄС ввела економічні санкції проти Росії, і працює над тим, щоб розібратися в спекуляціях, повідомляє швейцарська телекомпанія RTS.
Федеральний департамент юстиції та поліції Швейцарії (FDJP) повідомив RTS, що були проведені необхідні перевірки і немає жодних ознак присутності громадянки Кабаєвої у Швейцарії.
Вперше чутки про перебування Кабаєвої у Швейцарії набрали обертів на початку березня 2015 року, коли колишня гімнастка нібито народила дитину у клініці Святої Анни в Лугано, італомовному регіоні Швейцарії. За чутками, батьком цієї дитини є Володимир Путін.
Проте існували суперечливі версії цієї історії. Різні місцеві ЗМІ, зокрема Corriere del Ticino, оголосили про народження дівчинки, а нещодавно видалений акаунт у твітері на ім'я Аліни Кабаєвої, можливо, справжній, а можливо, підроблений, повідомив про народження хлопчика. Інші повідомлення припускають, що Кабаєва народила близнюків. Словом, таємниця, вкрита мороком.
Тим часом Кремль заперечував, що Путін є батьком ймовірної дитини чи дітей Аліни Кабаєвої. Наразі місцезнаходження Кабаєвої та її дітей, а також особистість їхнього батька залишаються оповитими таємницею. Зазначимо також, що Захід досі не запровадив санкції проти Кабаєвої, яка, за чутками, є таємною коханкою Путіна, а може навіть і його дружиною (на фотографіях у Аліни на пальці є обручка).
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