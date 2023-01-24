Може вся справа в пушапі: королева Летиція в красивому образі здивувала розміром бюсту

Королева Іспанії Летиція сьогодні відвідала робочу зустріч у Мадриді та продемонструвала на публіці новий лук.

Її Величність заскочили на першій цього року робочій зустрічі з AECC — Іспанської асоціації з боротьби з раком, Летиція є постійним і почесним президентом організації.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

Королева зустрілася зі співробітниками Наукового фонду та прибула, щоб дізнатися про діяльність та проєкти.

На Летиції був сірий подовжений жилет від Roberto Verino в тон якому вона підібрала прямі штани і одягла білий светр із високою горловиною. Взута королева була в гостроносі шкіряні туфлі цікавого дизайну та на стійких підборах від Uterque.

У руках у Летиції була папка, у вухах виблискували лаконічні сережки-цвяшки з діамантами, також вона розпустила волосся і зробила денний макіяж.

Королева Летиція / Фото: Getty Images

На другому фото, де Летиція розстебнула жилет, ми звернули увагу на пишні груди королеви. Зазвичай її розмір має скромніший вигляд, якщо порівнювати з іншими королівськими знімками. Але, можливо, щоб було тепліше, королева Летиція одягла білизну з пушапом, як гадаєте?

Королева Летиція / Фото: Associated Press

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

Королева Летиція та король Філіп VI / Фото: Getty Images

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