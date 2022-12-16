Можливо, чекає на поповнення: принцеса Євгенія заінтригувала вибором лука

Принцеса Йоркська Євгенія з чоловіком Джеком Бруксбенком відвідали концерт "Королівські гімни: разом на Різдво" у Вестмінстерському абатстві разом з іншими членами королівської родини.

32-річна принцеса з'явилася на публіці у вовняному пальті від Weekend Max Mara з поясом на талії та у високих замшевих чоботах на підборах LK Bennett. У руках принцеси був чорний квадратний клатч від бренду Pop & Suki.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

Нашу увагу привернув той факт, що принцеса Йоркська намагалася підкреслити талію поясом і тугіше його зав'язати.

І було відчуття, що вона намагається таким чином приховати живіт, що збільшився. Можливо, вони з Джеком чекають на другу дитину?

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Associated Press

Востаннє на публіці принцеса Євгенія з'являлася ще в жовтні. Вона відвідувала тоді артзахід у Парижі. Того разу вона з'явилася перед камерами в чорній сукні, поверх якої одягла пальто кольору кемел, яке не стала застібати на ґудзики.

Якщо Євгенія справді вагітна, то малюк для пари стане другим. Первісток пари син Август народився 9 лютого 2021 року у шпиталі Портланд у Лондоні.

Принцеса Євгенія та Джек Бруксбенк / Фото: Getty Images

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