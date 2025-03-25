Можна купити у кожному супермаркеті: яка улюблена закуска у принцеси Кейт

Принцеса Уельська Кейт дотримується здорового способу життя, а одна з її улюблених закусок – це така сама, яку дуже любить її дочка – принцеса Шарлотта.

Принцеса Кейт, як і її дочка, виявляється любить оливки. Під час візиту до лікарні Грейт-Ормонд-стріт 2018 року Кейт розповіла юному пацієнтові, що з дитинства любить їсти оливки.

"Я теж їла багато оливок, коли була маленькою", — поділилася вона.

Принцеса Уельська Кейт / Фото: Getty Images

А спілкуючись із дітьми в дитячому садку та підготовчій школі Stockwell Gardens при Лондонському фонді раннього розвитку 2020 року, Кейт згадала, що Шарлотта також любить оливки.

Оливки, багаті на корисні жири та антиоксиданти, часто недооцінюються як закуска, але вони дуже корисні для здоров'я. Також не секрет, що принцеса Кейт віддає перевагу корисним закускам, таким як сирі фрукти та овочі, наприклад, ягоди годжі та папая, пише Hello!.

Принцеса Шарлотта з мамою Кейт / Фото: Getty Images

Нагадаємо, нещодавно ми розповідали, які продукти не їсть принцеса Уельська Кейт взагалі, їх просто немає в її раціоні.

Читайте також: