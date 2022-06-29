"Можна відпустити найболючішу емоцію": Надя Дорофєєва поділилалася порадами, як правильно медитувати

Артистці дуже допомагають заняття медитації.

Надя Дорофєєва опублікувала в Instagram рекомендації від своєї тренерки з медитації. Співачка зізналася, що медитування їй дуже допомагає.

"Я знаю, що всім дуже важко…напевно, ви вже втомилися від всіляких мотиваційних постів, але я хочу поділитися тим, що дійсно допомагає особисто мені – це заняття медитацією з моєю @you.a.woman. Запитала у Жені перелік порад, які, сподіваюсь, для когось будуть корисними", - написала співачка.

Поради читайте на картинках:

Нагадаємо, раніше Надя поділилася порадами психотерапевта, як пережити втрату та впоратися з провиною вцілілого.

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