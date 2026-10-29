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Мріяв про інше життя: принц Вільям зробив несподіване зізнання
Принц Вільям завжди знав, яке майбутнє на нього чекає, однак тепер з’ясувалося, що він хотів би мати інші професії.
Майбутній король Великої Британії зізнався, що колись мріяв про зовсім інше життя — далеке від королівських обов’язків та уваги публіки. Попри те, що ще від самого народження його доля була визначена, це не завадило йому в дитинстві мріяти про професію звичайної людини.
Вільям разом з іншими відомими гостями завітав до популярного токшоу The Graham Norton Show, де говорив про премію Earthshot Prize. Її принц заснував 2020 року, щоб привертати увагу до екологічних ініціатив у різних куточках світу.
Однак під час ефіру розмова торкнулася й інших тем. Зокрема, Вільяма запитали, чи мріяв він колись стати кимось іншим, а не королем.
«Коли я був молодшим, то дуже хотів стати поліцейським. Мені здавалося, що я міг би бути хорошим поліцейським», — розповів принц. «Потім у мене був період, коли я хотів стати діджеєм, але з цим не дуже склалося. Я навіть придумав собі ім’я — DJ Xara. Воно було невдалим», — продовжив він.
Схоже, у юного Вільяма було чимало мрій, однак доля розпорядилася інакше — і, на щастя, нині принц, здається, цілком задоволений своєю роллю.