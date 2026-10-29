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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
265
Час на прочитання
1 хв

Мріяв про інше життя: принц Вільям зробив несподіване зізнання

Принц Вільям завжди знав, яке майбутнє на нього чекає, однак тепер з’ясувалося, що він хотів би мати інші професії.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
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Принц Выльям

Принц Выльям / © Associated Press

Майбутній король Великої Британії зізнався, що колись мріяв про зовсім інше життя — далеке від королівських обов’язків та уваги публіки. Попри те, що ще від самого народження його доля була визначена, це не завадило йому в дитинстві мріяти про професію звичайної людини.

Вільям разом з іншими відомими гостями завітав до популярного токшоу The Graham Norton Show, де говорив про премію Earthshot Prize. Її принц заснував 2020 року, щоб привертати увагу до екологічних ініціатив у різних куточках світу.

Однак під час ефіру розмова торкнулася й інших тем. Зокрема, Вільяма запитали, чи мріяв він колись стати кимось іншим, а не королем.

«Коли я був молодшим, то дуже хотів стати поліцейським. Мені здавалося, що я міг би бути хорошим поліцейським», — розповів принц. «Потім у мене був період, коли я хотів стати діджеєм, але з цим не дуже склалося. Я навіть придумав собі ім’я — DJ Xara. Воно було невдалим», — продовжив він.

Схоже, у юного Вільяма було чимало мрій, однак доля розпорядилася інакше — і, на щастя, нині принц, здається, цілком задоволений своєю роллю.

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