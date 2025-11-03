- Дата публікації
Мріяв про це багато років: Девід Бекхем отримає від короля Чарльза важливий титул
Девід Бекхем офіційно стане сером Девідом на церемонії посвяти у лицарі, що відбудеться у листопаді 2025 року.
Легенда футболу отримає лицарське звання «за заслуги перед спортом та благодійністю» у вівторок, 4 листопада, на церемонії посвяти у Віндзорському замку, йдеться у заяві Букінгемського палацу.
Швидше за все, вручатимуть нагороди король Чарльз III або принцеса Анна. На заході буде відзначено видатні заслуги окремих осіб.
Після церемонії ексфутболіст стане сером Девідом Бекхемом, а його дружина Вікторія Бекхем іменуватиметься леді Бекхем.
Нагадаємо, 2003 року Бекхем був удостоєний звання офіцера Ордену Британської імперії (OBE), а на отримання лицарського звання Девіда було висунуто більше 10 років тому, номінація відбулася 2011 року.