Мріяв про це багато років: Девід Бекхем отримає від короля Чарльза важливий титул

Король Чарльз і Девід Бекхем / © Associated Press

Легенда футболу отримає лицарське звання «за заслуги перед спортом та благодійністю» у вівторок, 4 листопада, на церемонії посвяти у Віндзорському замку, йдеться у заяві Букінгемського палацу.

Швидше за все, вручатимуть нагороди король Чарльз III або принцеса Анна. На заході буде відзначено видатні заслуги окремих осіб.

Девід і Вікторія Бекхем / © Associated Press

Після церемонії ексфутболіст стане сером Девідом Бекхемом, а його дружина Вікторія Бекхем іменуватиметься леді Бекхем.

Нагадаємо, 2003 року Бекхем був удостоєний звання офіцера Ордену Британської імперії (OBE), а на отримання лицарського звання Девіда було висунуто більше 10 років тому, номінація відбулася 2011 року.