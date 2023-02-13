Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Мрія здійснилася: компанія Disney до свого 100-річчя випустила гарний відеоролик

Автор
Аліна ОнопаАліна Онопа
Дата публікації
Перегляди
665
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Мрія здійснилася: компанія Disney до свого 100-річчя випустила гарний відеоролик

Відео викликає приємну ностальгію.

Компанія Disney на честь свого 100-річчя оприлюднила у Мережі гарний відеоролик. Він створений із кадрів фільмів, мультфільмів та ігрових проєктів студії, які вийшли. До ролику увійшли фрагменти із "Зоряних воєн", "Мері Поппінс", "Пітера Пена", "Енканто", "Аватара", "Месників" та інших.

У відео також є цікаві цитати персонажів (репліки Сплячої красуні з однойменного мультфільму, Чудовища із "Красуні та Чудовиська", Муфаси з "Короля Лева", Тіани з "Принцеси та жаби" та інші).

Таким чином автори вирішили подякувати великим і маленьким шанувальникам за довіру до їхнього бренду.

До речі, відеоролик показали під час Super Bowl LVII.

Нагадаємо, The Walt Disney Company 1923 року заснували брати Волт і Рой Діснеї, тоді вона називалася Disney Brothers Studio. Із мультиплікаційної студії вона перетворилася на один із найбільших медіаконгломератів індустрії у світі.

Нагадаємо, кінокомпанія Universal Pictures випустила офіційний трейлер саги "Форсаж Х".

Читайте також:

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
665
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація