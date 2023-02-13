Мрія здійснилася: компанія Disney до свого 100-річчя випустила гарний відеоролик

Компанія Disney на честь свого 100-річчя оприлюднила у Мережі гарний відеоролик. Він створений із кадрів фільмів, мультфільмів та ігрових проєктів студії, які вийшли. До ролику увійшли фрагменти із "Зоряних воєн", "Мері Поппінс", "Пітера Пена", "Енканто", "Аватара", "Месників" та інших.

У відео також є цікаві цитати персонажів (репліки Сплячої красуні з однойменного мультфільму, Чудовища із "Красуні та Чудовиська", Муфаси з "Короля Лева", Тіани з "Принцеси та жаби" та інші).

Таким чином автори вирішили подякувати великим і маленьким шанувальникам за довіру до їхнього бренду.

До речі, відеоролик показали під час Super Bowl LVII.

Нагадаємо, The Walt Disney Company 1923 року заснували брати Волт і Рой Діснеї, тоді вона називалася Disney Brothers Studio. Із мультиплікаційної студії вона перетворилася на один із найбільших медіаконгломератів індустрії у світі.

Нагадаємо, кінокомпанія Universal Pictures випустила офіційний трейлер саги "Форсаж Х".

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