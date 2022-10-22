"Мрію про час, коли ця війна залишиться тільки у книжках": Зеленська відвідала німецьку бібліотеку

"Центральна бібліотека німецького міста Франкфурт-на-Майні – один із найпопулярніших громадських закладів, який щороку приймає майже півтора мільйона відвідувачів. Їм пропонують лекторії, виставки, дискусії, різномовні видання будь-якої жанрової приналежності, інклюзивний простір. Тому тут так людно, тому бібліотека є місцем навчання, відпочинку й зустрічей. А ще в бібліотеці від 2019 року існує українська книжкова поличка, яку я сьогодні мала нагоду поповнити разом із партнерами однойменного проєкту – Українським інститутом книги, Міністерством закордонних справ і Міністерством культури та інформаційної політики України.

Передали найкращі українські видання. Це стало можливим завдяки нашому новому партнеру – Київській школі економіки. Українська класика й твори сучасних авторів, художні, історичні, філософські доробки відтворюють різноманіття поглядів на Україну та українськість, щоб відвідувачі бібліотеки мали змогу познайомитися з нашою культурою. Видання перекладені й українською мовою, щоб тимчасові переселенці, яких прийняв Франкфурт, мали в місті свій літературний осередок.



Українські книжкові полички є вже у 20 країнах світу: Австрії, Туреччині, Литві, Словаччині, Швеції, Чехії, Франції, Нідерландах, Греції, Латвії, Фінляндії, Йорданії, Хорватії, Лівані, Японії, Бельгії, Албанії, Швейцарії, Південній Кореї та Польщі. 1945 року головний будинок Центральної бібліотеки Франкфурта знищила бомба. Але бібліотека відродилась і, як бачимо, стала потужним культурним центром. В Україні російські бомби зруйнували вже близько сотні бібліотек, але ми їх відбудуємо. Бо захищаємо свою культуру так само завзято, як і людей.

Мрію про час, коли ця війна залишиться тільки у книжках. А ми обов’язково напишемо про те, як Україна боролася за свій культурний спадок і як їй допомагав у цьому весь цивілізований світ", - написала у своєму пості пані Зеленська.

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