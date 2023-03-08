"Мрію про світ, де не буде сексизму і песизму": пес Патрон показав нові фото і поділився роздумами про жіночий день

Чотирилапа зірка подякував всім жінкам за те, що вони є у цьому світі.
Пес Патрон опублікував в Instagram світлини з ранкового шикування, на яких він зазнімкований зі своїми колегами.
Собака також зізнався, що його господар Михайло нагадав йому, що сьогодні Міжнародний жіночий день. Патрон поділився роздумами про це свято.
"Всі так по-різному ставляться до цього свята, але мені воно подобається. Тому що воно не про тюльпан в поліетилені, а про права жінок.
Взагалі, я здивувався, що колись жінки не мали прав. У нас в сім‘ї дружина Михайла нарівні керує всіма справами. Наша сім‘я — це про партнерство.
Мені розповіли, що досі є країни, в яких жінки не мають навіть паспорту, не можуть вільно подорожувати та приймати рішення. А історії про знущання з африканок мене абсолютно приголомшили.
Я дуже мрію про світ, де не буде сексизму, песизму, расизму та ще багато "змів". Про світ, в якому не потрібно буде боротись за своє життя, за свої права. Щоб були лише любов і повага. Це так важливо.
Дорогі мої жінки! Я вдячний дуже, що ви є у цьому світі. За турботу, красу і за те, що змінюєте цей світ: яким би він не був — без вас він був би гіршим. Всім прекрасний лизь", - написав Патрон.
Нагадаємо, раніше пес-сапер показав фото з величезним снарядом.
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