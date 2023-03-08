"Мрію про світ, де не буде сексизму і песизму": пес Патрон показав нові фото і поділився роздумами про жіночий день

Чотирилапа зірка подякував всім жінкам за те, що вони є у цьому світі.

Пес Патрон опублікував в Instagram світлини з ранкового шикування, на яких він зазнімкований зі своїми колегами.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

Собака також зізнався, що його господар Михайло нагадав йому, що сьогодні Міжнародний жіночий день. Патрон поділився роздумами про це свято.

Пес Патрон / Фото: Instagram пса Патрона

"Всі так по-різному ставляться до цього свята, але мені воно подобається. Тому що воно не про тюльпан в поліетилені, а про права жінок.

Взагалі, я здивувався, що колись жінки не мали прав. У нас в сім‘ї дружина Михайла нарівні керує всіма справами. Наша сім‘я — це про партнерство.

Мені розповіли, що досі є країни, в яких жінки не мають навіть паспорту, не можуть вільно подорожувати та приймати рішення. А історії про знущання з африканок мене абсолютно приголомшили.

Я дуже мрію про світ, де не буде сексизму, песизму, расизму та ще багато "змів". Про світ, в якому не потрібно буде боротись за своє життя, за свої права. Щоб були лише любов і повага. Це так важливо.

Дорогі мої жінки! Я вдячний дуже, що ви є у цьому світі. За турботу, красу і за те, що змінюєте цей світ: яким би він не був — без вас він був би гіршим. Всім прекрасний лизь", - написав Патрон.

Нагадаємо, раніше пес-сапер показав фото з величезним снарядом.

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