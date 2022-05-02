"Музика, яка долає війну": Зеленська показала фото із благодійного концерту у Литві за участі українських зірок

"Музика, яка долає війну": Зеленська показала фото із благодійного концерту у Литві за участі українських зірок

На заході зі сцени прочитали лист-звернення з подякою від першої леді України.

Олена Зеленська опублікувала в Instagram світлини із благодійного концерту на підтримку України у Литві. У ньому взяли участь українські зірки: Руслана, Тіна Кароль, Настя Каменських, а також литовські зірки.

Отримані кошти від продажу квитків підуть на лікування та реабілітацію українських бійців.

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"Музика, яка долає війну. Яка несе мир і допомогу. Вчора, на Жальгіріс Арені у Литовському Каунасі.

Українські і литовські виконавці на одній сцені – як символ спільної боротьби. І тисячі глядачів, які не просто відвідали концерт. Вони благодійники – бо всі кошти від їхніх квитків підуть на лікування та реабілітацію українських бійців. Музика, яка прозвучала вчора, через кордони і полі битв дотягнеться до кожного, хто потребує наснаги і підтримки.

Через українського посла в Литві звернулася із листом подяки до організаторів, учасників та кожного, хто прийшов на концерт.

Кожна нота і кожен внесок перетвориться на силу, надію, здоров’я та чиюсь усмішку – у нас, в Україні", - написала перша леді України.

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