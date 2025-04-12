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Мила дівчинка: 14-річна принцеса Данії Жозефіна зачарувала всіх своєю красою
У королеви та короля Данії четверо дітей — син Крістіан, дочка Ізабелла, а також близнюки син Вінсент та дочка Жозефіна.
Молодшим дітям пари лише 14 років, а ось старшій дочці 21 квітня виповниться 18 років. З такої нагоди у Данії розпочали святкові заходи і один із них відбувся у місті Орхусі.
Попри те, що того дня вся увага була прикута переважно до іменинниці Ізабелли, все ж таки увагу привернула і принцеса Жозефіна, яка віддала перевагу лаконічному чорно-білому вбранню.
Дівчинка одягла білий жакет, топ із фактурної тканини, а також чорні широкі штани та лофери. Волосся вона розпустила і уклала у легкі локони.
Не приєдналася до них лише старша дитина короля Фредеріка і королеви Марії, 19-річний спадкоємець принц Крістіан, який зараз проходить військову підготовку.