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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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743
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1 хв

Мила дівчинка: 14-річна принцеса Данії Жозефіна зачарувала всіх своєю красою

У королеви та короля Данії четверо дітей — син Крістіан, дочка Ізабелла, а також близнюки син Вінсент та дочка Жозефіна.

Автор публікації
Фото автора: Юлія Каранковська Юлія Каранковська
Принцеса Жозефіна

Принцеса Жозефіна / © Getty Images

Молодшим дітям пари лише 14 років, а ось старшій дочці 21 квітня виповниться 18 років. З такої нагоди у Данії розпочали святкові заходи і один із них відбувся у місті Орхусі.

Попри те, що того дня вся увага була прикута переважно до іменинниці Ізабелли, все ж таки увагу привернула і принцеса Жозефіна, яка віддала перевагу лаконічному чорно-білому вбранню.

Королівська родина Данії / © Getty Images

Королівська родина Данії / © Getty Images

Дівчинка одягла білий жакет, топ із фактурної тканини, а також чорні широкі штани та лофери. Волосся вона розпустила і уклала у легкі локони.

Принцеса Жозефіна / © Getty Images

Принцеса Жозефіна / © Getty Images

Не приєдналася до них лише старша дитина короля Фредеріка і королеви Марії, 19-річний спадкоємець принц Крістіан, який зараз проходить військову підготовку.

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