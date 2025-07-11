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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Миле фото: як Еммануель Макрон цілував королеву Каміллу у Віндзорі

Президент Франції Еммануель Макрон та перша леді Бріжит Макрон два дні провели з державним візитом у Великій Британії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Еммануєль Макрон та Бріжит Макрон

Еммануєль Макрон і Брижит Макрон / © Getty Images

Король Чарльз і королева Камілла організували банкет для президентського подружжя Франції у Віндзорському замку. На ньому Її Величність з’явилася в білій сукні від Фіони Клер і тіарі з сапфірами та діамантами, а також була з намистом, сережками та браслетом, що входять до сапфірового гарнітуру покійної королеви Єлизавети II.

Королева Камілла і король Чарльз, Еммануель Макрон і Брижит Макрон / © Getty Images

Королева Камілла і король Чарльз, Еммануель Макрон і Брижит Макрон / © Getty Images

Днем наступного дня Камілла та Чарльз відвідали прогулянку та позували для офіційних фотографій біля Віндзорського замку у Беркширі. Там було зроблено це фото, на якому видно, як тепло президент Макрон привітав королеву Каміллу поцілунком.

Еммануєль Макрон і королева Камілла / © Getty Images

Еммануєль Макрон і королева Камілла / © Getty Images

Велелюбний президент Франції часто цілує всіх, з ким зустрічається під час важливих зустрічей та заходів. Ми зібрали для вас добірку таких милих фотографій.

Еммануель Макрон і король Чарльз, Бріжит Макрон і королева Камілла / © Associated Press

Еммануель Макрон і король Чарльз, Бріжит Макрон і королева Камілла / © Associated Press

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