- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 1473
- Час на прочитання
- 1 хв
Миле фото: як Еммануель Макрон цілував королеву Каміллу у Віндзорі
Президент Франції Еммануель Макрон та перша леді Бріжит Макрон два дні провели з державним візитом у Великій Британії.
Король Чарльз і королева Камілла організували банкет для президентського подружжя Франції у Віндзорському замку. На ньому Її Величність з’явилася в білій сукні від Фіони Клер і тіарі з сапфірами та діамантами, а також була з намистом, сережками та браслетом, що входять до сапфірового гарнітуру покійної королеви Єлизавети II.
Днем наступного дня Камілла та Чарльз відвідали прогулянку та позували для офіційних фотографій біля Віндзорського замку у Беркширі. Там було зроблено це фото, на якому видно, як тепло президент Макрон привітав королеву Каміллу поцілунком.
Велелюбний президент Франції часто цілує всіх, з ким зустрічається під час важливих зустрічей та заходів. Ми зібрали для вас добірку таких милих фотографій.