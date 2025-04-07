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Миле прізвисько для короля: як принцеса Діана називала Чарльза під час їхнього роману
Принцеса Діана та принц Чарльз одружилися 1981 року, а зустрічатися почали кількома місяцями раніше. Щоб зберігати в секреті ім’я свого коханого принцеса вигадала йому прізвисько.
Діана жила спокійним життям у Лондоні, орендуючи квартиру з двома подругами і працювала помічницею вихователя в дитячому садку, але після зустрічі з принцом Уельським (на той момент майбутнім королем Англії) її життя сильно змінилося.
Леді Ді не звикла бути в центрі уваги преси, але коли журналісти дізналися, що у неї роман із принцом, буквально не давали їй проходу. Але, перш, ніж це сталося, Діана придумала для Чарльза прізвисько і називала його Чарльз Ренфрю, щоб ніхто не міг здогадатися з ким вона перебуває у стосунках, пише журнал ok!
Прізвище походить від титулу барона Ренфрю, одного з багатьох титулів, дарованих монархом принцу Уельському (яким на той час був король Чарльз). Вважається, що саме це прізвисько для Чарльза використала Діана до того моменту, як стало відомо про їхні заручини , про які, до речі, було оголошено 24 лютого 1981 року.
Нагадаємо, у книжці Ендрю Мортона «Діана. Справжня історія з її вуст», принцеса детально описала знайомство з принцом Уельським Чарльзом, заявивши, що навіть не думала, що одного разу стане його дружиною.