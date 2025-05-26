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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Милі дитячі фото із сім’єю: іспанський королівський палац поділився кадрами з інфантою Софією

Іспанська королівська родина опублікувала архівні фотографії інфанти Софії.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Інфанта Софія

Інфанта Софія / © Getty Images

Молодша дочка короля Іспанії Філіпа VI та королеви Летиції днями завершила навчання у United World College Adriatic в Уельсі та отримала диплом бакалавра, а її батьки приїхали до Уельсу на її випускний.

Королева Летиція, інфанта Софія і король Філіп VI / © Instagram іспанської королівської родини

Королева Летиція, інфанта Софія і король Філіп VI / © Instagram іспанської королівської родини

У Instagram іспанської королівської родини поділилися серією милих фотографій інфанти Софії та її старшої сестри принцеси Леонор, яка зараз перебуває у круїзній подорожі.

«Фотографії моментів із життя та освіти Її Королівської Високості інфанти Софії з нагоди закінчення нею програми міжнародного бакалаврату в коледжі UWC Atlantic в Уельсі, Велика Британія», — йдеться у повідомленні палацу.

Також раніше було опубліковано відео, в якому принцеса Леонор привітала свою сестру у відеоповідомленні із закінченням коледжу, який і сама Леонор закінчила кілька років тому.

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