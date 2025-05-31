Милі фото іменинника: принцеса Євгенія показала, який вигляд має її молодший син

Принцеса Євгенія із сином Ернестом / © Instagram принцеси Євгенії

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На фотографіях маленький Ерні розважається на гірськолижних схилах з батьками, демонструє свій індивідуальний стиль у перевернутих сонцезахисних окулярах і, звичайно, грає разом зі своїм старшим братом Августом.

Ернест Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

«З днем ​​народження, мій дорогий Ерні. Сьогодні тобі 2! І які неймовірні два роки то були. Завжди усміхаєшся, завжди смієшся, завжди обіймаєшся та вітаєшся, і робиш усіх щасливими. Мій золотий хлопчику, ми тебе любимо! 🥰», — написала під знімками принцеса Євгенія.

Ернест Бруксбенк та його брат Август / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк з батьком Джеком / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк з мамою Євгенією / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк з мамою Євгенією / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк із братом Августом / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк із братом Августом / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк із братом Августом / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк із братом Августом / © Instagram принцеси Євгенії

Євгенія і Джек мають старшого сина Августа. У лютому 2025 року хлопчику виповнилося чотири роки. Вона також публікувала його фотографії у соцмережі.

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