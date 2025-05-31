ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
98
Час на прочитання
1 хв

Милі фото іменинника: принцеса Євгенія показала, який вигляд має її молодший син

30 травня молодшому синові принцеси Йоркської Євгенії та Джека Бруксбенка — Ернесту — виповнилося два роки.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Євгенія із сином Ернестом

Принцеса Євгенія із сином Ернестом / © Instagram принцеси Євгенії

На фотографіях маленький Ерні розважається на гірськолижних схилах з батьками, демонструє свій індивідуальний стиль у перевернутих сонцезахисних окулярах і, звичайно, грає разом зі своїм старшим братом Августом.

Ернест Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

«З днем ​​народження, мій дорогий Ерні. Сьогодні тобі 2! І які неймовірні два роки то були. Завжди усміхаєшся, завжди смієшся, завжди обіймаєшся та вітаєшся, і робиш усіх щасливими. Мій золотий хлопчику, ми тебе любимо! 🥰», — написала під знімками принцеса Євгенія.

Ернест Бруксбенк та його брат Август / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк та його брат Август / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк з батьком Джеком / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк з батьком Джеком / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк з мамою Євгенією / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк з мамою Євгенією / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк з мамою Євгенією / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк з мамою Євгенією / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк із братом Августом / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк із братом Августом / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк із братом Августом / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк із братом Августом / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк із братом Августом / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк із братом Августом / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк із братом Августом / © Instagram принцеси Євгенії

Ернест Бруксбенк із братом Августом / © Instagram принцеси Євгенії

Євгенія і Джек мають старшого сина Августа. У лютому 2025 року хлопчику виповнилося чотири роки. Вона також публікувала його фотографії у соцмережі.

Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie