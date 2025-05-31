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Милі фото іменинника: принцеса Євгенія показала, який вигляд має її молодший син
30 травня молодшому синові принцеси Йоркської Євгенії та Джека Бруксбенка — Ернесту — виповнилося два роки.
На фотографіях маленький Ерні розважається на гірськолижних схилах з батьками, демонструє свій індивідуальний стиль у перевернутих сонцезахисних окулярах і, звичайно, грає разом зі своїм старшим братом Августом.
«З днем народження, мій дорогий Ерні. Сьогодні тобі 2! І які неймовірні два роки то були. Завжди усміхаєшся, завжди смієшся, завжди обіймаєшся та вітаєшся, і робиш усіх щасливими. Мій золотий хлопчику, ми тебе любимо! 🥰», — написала під знімками принцеса Євгенія.
Євгенія і Джек мають старшого сина Августа. У лютому 2025 року хлопчику виповнилося чотири роки. Вона також публікувала його фотографії у соцмережі.