Милі кадри: Меган Маркл опублікувала нові фото і відео зі своєю дочкою Лілібет

Меган Маркл із дочкою Лілі / © Instagram Меган Маркл

Реклама

44-річна герцогиня Сассекська опублікувала в Instagram пост, на якому вона показала один із найособливіших знімків своєї дочки принцеси Лілібет.

Святкуючи Міжнародний день дівчаток, започаткований Організацією Об’єднаних Націй 2011 року на честь жінок по всьому світу, Меган поділилася фотографією себе та своєї чотирирічної дочки, а також відео з Лілібет.

Меган Маркл із донькою Лілібет / © Instagram Меган Маркл

«Усім дівчаткам цей світ належить вам. Робіть все можливе, щоб захистити свої права, висловлюйте свою думку, підтримуйте одна одну», — написала Меган у підписі до свого поста.

Реклама

«Ми зробимо те саме для тебе. Це наше право та наш обов’язок. Іди та візьми їх, дівчинко! 🏃‍♀️ З Міжнародним днем дівчаток», — додала герцогиня.

На опублікованій фотографії Меган тримає Лілібет за руку, коли вони разом стоять на вулиці, ймовірно, в саду їхнього будинку в Монтесіто. Меган одягнена у світлі штани та сорочку, вона босоніж, її волосся зібране в пучок, а на голові сонцезахисні окуляри. Лілібет одягнена у все рожеве, вона теж босоніж і стоїть традиційно спиною до камери. У руках у неї маленька рожева сумка, також на фото добре видно руде довге волосся.

На відео, яким поділилася Меган, видно також, як її дочка Лілібет бігає на вулиці у сонячний день босоніж.

Принцесса Лилибет / © Instagram Меган Маркл

Також днями, нагадаємо, Меган показала миле відео з чоловіком Гаррі та подякувала йому.