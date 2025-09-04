- Дата публікації
Категорія
Суспільство
Милі прізвиська дітей Уельських: як Джорджа, Шарлотту та Луї називають однокласники в школі
Принц Вільям та принцеса Кейт прагнуть забезпечити своїм трьом дітям максимально нормальне життя.
3 вересня, їхні нащадки — принци Джордж і Луї, а також принцеса Шарлотта — повернулися за шкільні парти. На жаль, фотографіями цього урочистого моменту принц та принцеса Уельські з публікою не поділилися, як це було кілька років тому.
Не секрет, що троє дітей пари є одними з найвідоміших дітей у світі, але їхні батьки роблять все можливе, щоб у них було якомога нормально дитинство. Повідомляється, що пара прагне того, щоб їхні діти не відходили від звичного життя, і робить все можливе, щоб вони просто насолоджувалися своїм дитинством.
У школі у дітей також є імена та прізвиська, якими їх називають однокласники. Наприклад, Шарлотту називали Шарлоттою Кембриджською, коли вона навчалася у школі Томаса Баттерсі, а тепер, коли вона навчається у Ламбруку її називають Шарлоттою Уельською або просто Лотті (так її називають і батьки), пише express.co.uk.
А ось її старшого брата принца Джорджа однокласники називають PG Tips — це відсилання до його імені та данина поваги британському бренду чаю.
2023 року принца Луї його мама Кейт ніжно назвала «Лубугсом», коли вони разом працювали волонтерами в скаутському таборі на честь коронації короля Чарльза, але не відомо, як хлопчика звуть його однокласники. Втім, немає жодних сумнівів у тому, що у школі 7-річний принц має багато друзів, бо він за своєю природою дуже товариський.
Нагадаємо, сьогодні принц і принцеса Уельські відвідають сади Музею природної історії в Лондоні. Це буде їхній перший офіційний захід після тривалих літніх канікул.