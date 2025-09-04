ТСН у соціальних мережах

Милі прізвиська дітей Уельських: як Джорджа, Шарлотту та Луї називають однокласники в школі

Принц Вільям та принцеса Кейт прагнуть забезпечити своїм трьом дітям максимально нормальне життя.

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта

Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / © Associated Press

3 вересня, їхні нащадки — принци Джордж і Луї, а також принцеса Шарлотта — повернулися за шкільні парти. На жаль, фотографіями цього урочистого моменту принц та принцеса Уельські з публікою не поділилися, як це було кілька років тому.

Не секрет, що троє дітей пари є одними з найвідоміших дітей у світі, але їхні батьки роблять все можливе, щоб у них було якомога нормально дитинство. Повідомляється, що пара прагне того, щоб їхні діти не відходили від звичного життя, і робить все можливе, щоб вони просто насолоджувалися своїм дитинством.

Принці Джордж і Луї і принцеса Шарлотта / © Getty Images

У школі у дітей також є імена та прізвиська, якими їх називають однокласники. Наприклад, Шарлотту називали Шарлоттою Кембриджською, коли вона навчалася у школі Томаса Баттерсі, а тепер, коли вона навчається у Ламбруку її називають Шарлоттою Уельською або просто Лотті (так її називають і батьки), пише express.co.uk.

Принцеса Шарлотта / © Getty Images

А ось її старшого брата принца Джорджа однокласники називають PG Tips — це відсилання до його імені та данина поваги британському бренду чаю.

Принц Джордж / © Getty Images

2023 року принца Луї його мама Кейт ніжно назвала «Лубугсом», коли вони разом працювали волонтерами в скаутському таборі на честь коронації короля Чарльза, але не відомо, як хлопчика звуть його однокласники. Втім, немає жодних сумнівів у тому, що у школі 7-річний принц має багато друзів, бо він за своєю природою дуже товариський.

Принц Луї / © Getty Images

Нагадаємо, сьогодні принц і принцеса Уельські відвідають сади Музею природної історії в Лондоні. Це буде їхній перший офіційний захід після тривалих літніх канікул.

