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Милі слова принца Гаррі про принцесу Кейт у день її весілля з Вільямом: що він сказав
29 квітня виповнюється 14 років від того часу, як Кейт Міддлтон вийшла заміж за принца Вільяма в присутності 1900 гостей у Вестмінстерському абатстві в Лондоні, а також ще двох мільярдів людей, які спостерігали за церемонією перед телевізорами.
Кейт йшла до вівтаря в неймовірно красивій сукні з мережива від Alexander McQueen, і, здається, цілком тримала самовладання, коли її батько Майкл Міддлтон вів її того дня до вівтаря абатства.
Принц Гаррі у день весілля свого старшого брата виконував роль шафера. Стоячи біля вівтаря разом із Вільямом, який добряче хвилювався, Гаррі потім повернувся до брата і сказав: «Ось тепер вона тут». Принц Вільям не здригнувся за цих слів і продовжував дивитись уперед.
«Що ж, вона має чудовий вигляд, я можу тобі сказати», — прошепотів Гаррі.
А коли Кейт дійшла до вівтаря, Вільям сказав їй: «Ти маєш чудовий вигляд. Ти маєш чудовий вигляд», — цитує слова принца Daily Mail.
Відчувши хвилювання свого тестя, Вільям повернувся до Майкла і, як пише Кейт Ніколл у своїй книжці «Кейт: майбутня королева», сказав: «Це мав бути просто невеликий сімейний захід».
Їхнє весілля було одним із найграндіозніших королівських урочистостей цього століття. А бабуся Вільяма — королева Єлизавета ІІ — була дуже задоволена церемонією.
«Це було чудово», — сказала тоді Єлизавета II своєму чоловікові — принцу Філіпу, герцогу Единбурзькому, який також був на весіллі.
Нагадаємо, цього року свою річницю Кейт і Вільям проведуть у поїздці, наслідуючи приклад короля Чарльза та королеви Камілли.