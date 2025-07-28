Милий жест принца Вільяма на адресу дочки Шарлотти на стадіоні: королівська експертка розшифрувала його

Принц Вільям і принцеса Шарлотта / © Getty Images

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Шарлотта була рада з’явитись на фіналі жіночого чемпіонату Європи, де команда Англії здобула перемогу.

Коли збірній Англії вручали трофей, принц Уельський та 10-річна принцеса Шарлотта були заскочені в щирих обіймах, а експертка з мови тіла Джуді Джеймс проаналізувала «силу зв’язку» між батьком та дочкою.

Принц Вільям і принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

Експертка зазначила, що цей рідкісний момент продемонстрував «загальну радість» пари, що свідчить про потужну силу спорту, що їх поєднує.

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У коментарі The Mirror Джуді сказала:

«У їхній присутності можна побачити ознаки загальної радості та благоговіння, коли вони схилилися один до одного в очікуванні вручення трофеїв. Він обіймає дочку за плечі, а вона схрестила ноги, дивлячись на батька. Це рідкісний момент для будь-якого члена королівської сім’ї, що демонструє врівноважуючу силу спорту, що впливає кожного з них. А його стримана усмішка, коли він вручає медалі, показує, наскільки він пишається спортсменками та наскільки він ними захоплюється».

Принц Вільям та англійська спортсменка Ліа Вільямсон / © Associated Press

Проаналізувавши мову тіла Вільяма та Шарлотти протягом напруженого матчу, Джуді зазначила дивовижну схожість між батьком і дочкою в тому, як вони висловлювали своє хвилювання, стрес і захоплення, спостерігаючи за перемогою «левиць» над збірною Іспанією, яку приїхали підтримати спадкова принцеса Леонор і її молодша сестра Софія.