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Милий жест принца Вільяма на адресу дочки Шарлотти на стадіоні: королівська експертка розшифрувала його
Принцеса Шарлотта вчора вперше супроводжувала свого батька принца Вільяма на футбольний матч Євро-2025 до Швейцарії.
Шарлотта була рада з’явитись на фіналі жіночого чемпіонату Європи, де команда Англії здобула перемогу.
Коли збірній Англії вручали трофей, принц Уельський та 10-річна принцеса Шарлотта були заскочені в щирих обіймах, а експертка з мови тіла Джуді Джеймс проаналізувала «силу зв’язку» між батьком та дочкою.
Експертка зазначила, що цей рідкісний момент продемонстрував «загальну радість» пари, що свідчить про потужну силу спорту, що їх поєднує.
У коментарі The Mirror Джуді сказала:
«У їхній присутності можна побачити ознаки загальної радості та благоговіння, коли вони схилилися один до одного в очікуванні вручення трофеїв. Він обіймає дочку за плечі, а вона схрестила ноги, дивлячись на батька. Це рідкісний момент для будь-якого члена королівської сім’ї, що демонструє врівноважуючу силу спорту, що впливає кожного з них. А його стримана усмішка, коли він вручає медалі, показує, наскільки він пишається спортсменками та наскільки він ними захоплюється».
Проаналізувавши мову тіла Вільяма та Шарлотти протягом напруженого матчу, Джуді зазначила дивовижну схожість між батьком і дочкою в тому, як вони висловлювали своє хвилювання, стрес і захоплення, спостерігаючи за перемогою «левиць» над збірною Іспанією, яку приїхали підтримати спадкова принцеса Леонор і її молодша сестра Софія.