Минуло 15 років: згадуємо, якими були заручини принца Вільяма і Кейт Міддлтон

16 листопада Кейт та Вільям Уельські святкують 15-ту річницю від дня своїх заручин.

Заручини Кейт та Вільяма, 2010 рік

Заручини Кейт та Вільяма, 2010 рік / © Associated Press

Принц Вільям — старший син короля Чарльза і принцеси Уельської Діани, 16 листопада 2010 року оголосив, що збирається одружитися з Кейт Міддлтон — простою дівчиною з народу, з якою він познайомився під час навчання в шотландському університеті Сент-Ендрюсс.

Заручини Кейт і Вільяма, 2010 рік / © Associated Press

Заручини Кейт і Вільяма, 2010 рік / © Associated Press

Того дня пара позувала для преси та фотографів у Сент-Джеймському палаці в Лондоні. Цього урочистого дня Кейт постала перед камерами у синій сукні бренду Issa — дизайнерки Даніелли Гелайель, з якою була знайома раніше. За день до оголошення про заручини Кейт зайшла до студії Даніелли в Лондоні, щоб запитати, чи має вона якісь нові сині сукні для особливого обіду.

Заручини Кейт і Вільяма, 2010 рік / © Associated Press

Заручини Кейт і Вільяма, 2010 рік / © Associated Press

Виявилося, що Кейт не сподобався жоден з варіантів, але потім дизайнерка сказала, що в неї вдома є синя сукня, яка могла б підійти. Саме в цій сукні Кейт Міддлтон і з’явилася перед камерами в день заручин, підібравши до неї чорні туфлі.

Заручини Кейт і Вільяма, 2010 рік / © Associated Press

Заручини Кейт і Вільяма, 2010 рік / © Associated Press

Того ж дня публіка вперше побачила на пальці Кейт ту саму каблучку з великим сапфіром, яку колись носила на пальці мама Вільяма — принцеса Діана.

Заручне кільце принцеси Діани / © Associated Press

Заручне кільце принцеси Діани / © Associated Press

Це був особливий день для пари, такий важливий та урочистий. Кейт і Вільям одружилися за п’ять місяців — 29 квітня 2011 року у Вестмінстерському абатстві в Лондоні. За ці 15 років спільного життя у них народилося троє прекрасних дітей — принци Джордж, Луї та принцеса Шарлотта.

