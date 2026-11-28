- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 59
- Час на прочитання
- 4 хв
Мистецтво, музика та спорт: 7 цікавих захоплень королівських дітей
У дитинстві у принца Вільяма та принца Гаррі були різні захоплення та інтереси. Вільям любив проводити час на природі, і він вважає, що це захоплення йому передалося від батька короля Чарльза і від покійного діда, принца Філіпа. Його брат принц Гаррі теж любив проводити час на природі, але якщо Вільям полюбляв лазити по деревах і копати канави, Гаррі більше цікавився спортом, включаючи крикет, поло, регбі і футбол.
За минулі роки принц Вільям і принцеса Кейт стали батьками трьох дітей – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї – і поділилися деякими подробицями їх захоплень, включаючи кулінарію, танці та верхову їзду.
Садівництво
Принцеса Кейт багато років захоплюється садівництвом та передала це хобі своїм дітям. «Дітям дуже подобається вирощувати соняшники. У Луї вони у виграші, тому Джордж трохи бурчить із цього приводу!», - сказала якось під час публічного заходу принцеса Уельська, цитує її People. А майже три роки тому вона говорила про важливість включення садівництва у виховання своїх дітей.
"У мене залишилися найтепліші спогади про дитинство, проведене в саду і на свіжому повітрі, і зараз я ділюся ними зі своїми дітьми".
Діти Гаррі та Меган – принцеса Лілібет та принц Арчі також були помічені за роботою в саду зі своєю мамою, зокрема за доглядом за квітами та збиранням урожаю.
Танці
У березні 2018 року, коли Шарлотті було 2,5 роки, принц Вільям розповів про улюблене хобі своєї дочки.
"Моя дочка Шарлотта обожнює танцювати".
Її старший брат наслідував її приклад, і в жовтні 2018 року Вільям розповів, що Джордж бере уроки балету.
"Джордж теж займається танцями, він їх обожнює", - сказав тоді представник королівської родини. «Моя мати завжди танцювала, вона любила танцювати. І якщо ти любиш цю справу, займайся тим, що любиш. Не дозволяй нікому говорити тобі протилежне. Продовжуй у тому ж дусі», - каже Вільям.
Приготування їжі та випічка
З самого дитинства Джордж, Шарлотта та Луї допомагали на кухні. Коли Джорджу було 5 років, а Шарлотті 3, у лютому 2019 року Кейт розповіла групі школярів про улюблену страву своєї дочки — оливки.
Кейт також розповіла, що її діти допомагали готувати, зокрема і за своїм улюбленим рецептом пасти з сиром.
А у березні 2021 року троє братів та сестер разом спекли торт до Дня матері у Великій Британії.
Верхова їзда
Верхова їзда – популярне хобі для багатьох членів королівської родини, починаючи з дитинства.
І принцеса Євгенія, і принцеса Беатріс у дитинстві їздили верхи, як і Зара Тіндалл, яка згодом стала професійною наїзницею та здобула срібну медаль у командному заліку на літніх Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.
У травні 2023 року Зара розповіла, що її пристрасть до верхової їзди передалася наступному поколінню, включаючи її трьох дітей: дочок Мію і Лєну та сина Лукаса.
Двоє дітей Вільяма та Кейт – Джордж і Шарлотта, також виявили інтерес до верхової їзди. Відомо, що принц Джордж брав уроки верхової їзди з 4 років, а Шарлотта, якій тоді було 5, завжди захоплювалася кіньми.
Музика
У грудні 2023 року Кейт розповіла піаністу Ланг Лангу, що її дочка йде її стопами і вчиться грати на фортепіано.
«Ми говорили про Шарлотту. Її Королівська Високість говорила про гру Шарлотти на фортепіано, я впевнений, що вона в цьому справна», - сказав музикант.
Пізніше, у вересні 2025 року, принц Вільям розкрив музичні таланти всіх своїх дітей, повідомивши, що Джордж грає на електрогітарі, Шарлотта – на піаніно, а Луї – на барабанах.
"Я стежу за тим, щоб мої діти вивчали музику, тому що я люблю музику, і це вкрай важливо, дійсно необхідно", - сказав він.
Мистецтво
Джордж не раз отримував визнання за свої художні здібності, успадкувавши талант від своєї матері, яка має ступінь у галузі історії мистецтв.
У грудні 2022 року він відсвяткував Різдво картиною із зображенням снігового оленя. Джордж також отримав визнання за картину із зимородком, яка була опублікована у листопаді 2026 року.
Гімнастика
І Шарлотта, і Луї виявили інтерес до гімнастики, і їхні батьки розповіли про це своє хобі у серпні 2026 року.
Як повідомляє The Telegraph, Вільям сказав, що його дочка «любить гімнастику та балет», а Кейт додала, що Луї «вдосконалює» свою стійку на руках.
А Кейт розповіла журналістам у серпні 2022 року, що: «Їй дуже, дуже подобалося дивитися змагання з плавання, але її цікавить гімнастика, і хоча вдома вони пробують різні види спорту, я розумію, коли я запитала її про спорт, вона відповіла дуже легко і сказала: «Мені подобається гімнастика”.
Їхня кузина принцеса Лілібет теж цікавиться цим видом спорту. Під час відвідування благодійної студії звукозапису Community Recording Studio у жовтні 2026 року Меган поділилася: «Моя дочка зараз займається гімнастикою. Вона обожнює це».