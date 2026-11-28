Принц Джордж, принц Луї та принцеса Шарлотта / © Associated Press

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За минулі роки принц Вільям і принцеса Кейт стали батьками трьох дітей – принца Джорджа, принцеси Шарлотти та принца Луї – і поділилися деякими подробицями їх захоплень, включаючи кулінарію, танці та верхову їзду.

Садівництво

Дочка Меган Маркл - принцеса Лілібет у саду / © Instagram Меган Маркл

Принцеса Кейт багато років захоплюється садівництвом та передала це хобі своїм дітям. «Дітям дуже подобається вирощувати соняшники. У Луї вони у виграші, тому Джордж трохи бурчить із цього приводу!», - сказала якось під час публічного заходу принцеса Уельська, цитує її People. А майже три роки тому вона говорила про важливість включення садівництва у виховання своїх дітей.

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"У мене залишилися найтепліші спогади про дитинство, проведене в саду і на свіжому повітрі, і зараз я ділюся ними зі своїми дітьми".

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Діти Гаррі та Меган – принцеса Лілібет та принц Арчі також були помічені за роботою в саду зі своєю мамою, зокрема за доглядом за квітами та збиранням урожаю.

Танці

Принцеса Шарлотта / © Instagram

У березні 2018 року, коли Шарлотті було 2,5 роки, принц Вільям розповів про улюблене хобі своєї дочки.

"Моя дочка Шарлотта обожнює танцювати".

Її старший брат наслідував її приклад, і в жовтні 2018 року Вільям розповів, що Джордж бере уроки балету.

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"Джордж теж займається танцями, він їх обожнює", - сказав тоді представник королівської родини. «Моя мати завжди танцювала, вона любила танцювати. І якщо ти любиш цю справу, займайся тим, що любиш. Не дозволяй нікому говорити тобі протилежне. Продовжуй у тому ж дусі», - каже Вільям.

Приготування їжі та випічка

З самого дитинства Джордж, Шарлотта та Луї допомагали на кухні. Коли Джорджу було 5 років, а Шарлотті 3, у лютому 2019 року Кейт розповіла групі школярів про улюблену страву своєї дочки — оливки.

Кейт також розповіла, що її діти допомагали готувати, зокрема і за своїм улюбленим рецептом пасти з сиром.

А у березні 2021 року троє братів та сестер разом спекли торт до Дня матері у Великій Британії.

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Верхова їзда

Маленька принцеса Беатріс з мамою Сарою Йоркською. / © Getty Images

Верхова їзда – популярне хобі для багатьох членів королівської родини, починаючи з дитинства.

І принцеса Євгенія, і принцеса Беатріс у дитинстві їздили верхи, як і Зара Тіндалл, яка згодом стала професійною наїзницею та здобула срібну медаль у командному заліку на літніх Олімпійських іграх 2012 року в Лондоні.

У травні 2023 року Зара розповіла, що її пристрасть до верхової їзди передалася наступному поколінню, включаючи її трьох дітей: дочок Мію і Лєну та сина Лукаса.

Двоє дітей Вільяма та Кейт – Джордж і Шарлотта, також виявили інтерес до верхової їзди. Відомо, що принц Джордж брав уроки верхової їзди з 4 років, а Шарлотта, якій тоді було 5, завжди захоплювалася кіньми.

Музика

Принцеса Кейт та принцеса Шарлотта / © Instagram принца і принцеси Уельских

У грудні 2023 року Кейт розповіла піаністу Ланг Лангу, що її дочка йде її стопами і вчиться грати на фортепіано.

«Ми говорили про Шарлотту. Її Королівська Високість говорила про гру Шарлотти на фортепіано, я впевнений, що вона в цьому справна», - сказав музикант.

Пізніше, у вересні 2025 року, принц Вільям розкрив музичні таланти всіх своїх дітей, повідомивши, що Джордж грає на електрогітарі, Шарлотта – на піаніно, а Луї – на барабанах.

"Я стежу за тим, щоб мої діти вивчали музику, тому що я люблю музику, і це вкрай важливо, дійсно необхідно", - сказав він.

Мистецтво

Джордж не раз отримував визнання за свої художні здібності, успадкувавши талант від своєї матері, яка має ступінь у галузі історії мистецтв.

У грудні 2022 року він відсвяткував Різдво картиною із зображенням снігового оленя. Джордж також отримав визнання за картину із зимородком, яка була опублікована у листопаді 2026 року.

Гімнастика

І Шарлотта, і Луї виявили інтерес до гімнастики, і їхні батьки розповіли про це своє хобі у серпні 2026 року.

Як повідомляє The Telegraph, Вільям сказав, що його дочка «любить гімнастику та балет», а Кейт додала, що Луї «вдосконалює» свою стійку на руках.

А Кейт розповіла журналістам у серпні 2022 року, що: «Їй дуже, дуже подобалося дивитися змагання з плавання, але її цікавить гімнастика, і хоча вдома вони пробують різні види спорту, я розумію, коли я запитала її про спорт, вона відповіла дуже легко і сказала: «Мені подобається гімнастика”.

Їхня кузина принцеса Лілібет теж цікавиться цим видом спорту. Під час відвідування благодійної студії звукозапису Community Recording Studio у жовтні 2026 року Меган поділилася: «Моя дочка зараз займається гімнастикою. Вона обожнює це».

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