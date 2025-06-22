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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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Мистецтво реверансу: принцеса Євгенія гарно присіла перед королевою Каміллою в Аскоті

Принцеса Йоркська Євгенія кілька днів відвідувала Королівські перегони в Аскоті разом зі своїм чоловіком Джеком Бруксбенком.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принцеса Євгенія та королева Камілла

Принцеса Євгенія та королева Камілла / © Getty Images

Фотографи зняли милий момент, коли принцеса Євгенія робила реверанс перед королевою Каміллою. Її Величність вітала принцесу, взявши її за руку, а Євгенія при цьому усміхнулася і граційно присіла в реверансі, при цьому широко усміхаючись і дивилася прямо Каміллі в очі. Поруч із ними була зображена Зара Тіндалл, яка щиро над чимось сміялася.

Принцеса Євгенія та королева Камілла / © Getty Images

Принцеса Євгенія та королева Камілла / © Getty Images

Нагадаємо, раніше ми показували, як на Royal Accot сестра Євгенії — принцеса Беатріс — гарно присіла у реверансі перед королем Чарльзом III.

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Принцеса Беатріс / © Getty Images

Беатріс приїжджала на кінні перегони з чоловіком Едоардо Мапеллі-Моцці і пару заскочили за поцілунком у королівській ложі не іподромі в Аскоті.

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо / © Getty Images

Принцеса Беатріс із чоловіком Едоардо / © Getty Images

Принцеса Євгенія в Аскоті / © Getty Images

Принцеса Євгенія в Аскоті / © Getty Images

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