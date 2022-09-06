На арену знову виходить двійник: у Путіна загострилися проблеми з нирками

Попри чутки про те, що від осені Путін засяде у своєму бункері через нову хвилю пандемії коронавірусу, диктатор поки що відвідує заходи особисто. Хоча, як кажуть джерела, наближені до Кремля, дається йому це важко.

Телеграм-канал Generall SVR повідомляє, що президент РФ вирушив на Камчатку, а перед вильотом у нього виникли деякі проблеми зі здоров'ям.

"Загострилися проблеми з нирками, з'явилася набряклість обличчя, помітні "мішки" під очима. Незважаючи на застосування лікарських засобів, очевидного поліпшення не було. Після прибуття на Камчатку Путін поскаржився медикам на втому та задишку, проте президент ухвалив рішення брати участь у заздалегідь запланованих заходах", - пише канал і додає, що, найімовірніше, замість Путіна в заходах братиме участь його двійник.

Кажуть, саме двійник "працював" за президента країни-агресорки під час його візиту до Ірану. Двійник, який помітно перегравав свою роль, кульгаючи, і який ледь міг упоратися зі сходинками, спускаючись трапом.

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