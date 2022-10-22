Категорія
Леді
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

На аудієнції: Вадим Пристайко першим із дипломатів вручив вірчі грамоти королю Чарльзу ІІІ

Дата публікації
Перегляди
459
Час на прочитання
1 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
На аудієнції: Вадим Пристайко першим із дипломатів вручив вірчі грамоти королю Чарльзу ІІІ

Король Чарльз III та Вадим Пристайко / Фото: Getty Images

Зустріч відбувалася у Букінгемському палаці.

Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Вадим Пристайко вручив вірчі грамоти королю Чарльзу ІІІ. Серед іноземних дипломатів він став першим, хто взяв участь у цій церемонії. Про це повідомили на сторінці у Twitter королівської родини.

"Сьогодні в Букінгемському палаці Його Високоповажність Вадим Пристайко вручив вірчі грамоти як посол України при дворі Сент-Джеймс. Це було перше вручення вірчих грамот Його Величності", – йдеться у повідомленні.

Це офіційна церемонія, під час якої новопризначений посол чи верховний комісар вручає монарху вірчі грамоти. Він також вручає відгукні грамоти свого попередника. Грамоти адресуються королю з проханням довірити новому послу чи верховному комісару. Супроводжувала посла України його дружина Інна Пристайко.

Король Чарльз III, Вадим та Інна Пристайко / © Getty Images
Король Чарльз III, Вадим та Інна Пристайко / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що пан Пристайко був назначений послом у Великій Британії указом президента Володимира Зеленського 20 липня 2020 року.

Читайте також:

Підписуйтесь також на нашу сторінку в Instagram

Чарльз ІІІ підтримав українських біженців

Чарльз ІІІ підтримав українських біженців

Повʼязані теми:

Наступна публікація