На аудієнції: Вадим Пристайко першим із дипломатів вручив вірчі грамоти королю Чарльзу ІІІ

Посол України у Сполученому Королівстві Великої Британії та Північної Ірландії Вадим Пристайко вручив вірчі грамоти королю Чарльзу ІІІ. Серед іноземних дипломатів він став першим, хто взяв участь у цій церемонії. Про це повідомили на сторінці у Twitter королівської родини.

"Сьогодні в Букінгемському палаці Його Високоповажність Вадим Пристайко вручив вірчі грамоти як посол України при дворі Сент-Джеймс. Це було перше вручення вірчих грамот Його Величності", – йдеться у повідомленні.

Це офіційна церемонія, під час якої новопризначений посол чи верховний комісар вручає монарху вірчі грамоти. Він також вручає відгукні грамоти свого попередника. Грамоти адресуються королю з проханням довірити новому послу чи верховному комісару. Супроводжувала посла України його дружина Інна Пристайко.

Король Чарльз III, Вадим та Інна Пристайко / Фото: Getty Images

Нагадаємо, що пан Пристайко був назначений послом у Великій Британії указом президента Володимира Зеленського 20 липня 2020 року.

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