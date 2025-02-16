На BAFTA не з'являться: стала відома причина відсутності Кейт та Вільяма Уельських на церемонії

Принц і принцеса Уельські протягом багатьох років сяяли на червоній доріжці церемонії вручення премії BAFTA, проте цього року королівське подружжя не буде почесними гостями церемонії.

Відомо, що сім'я насолоджується таємним відпочинком на Карибах, на улюбленому острові принцеси Маргарет – Мюстіку, разом із трьома дітьми – принцом Джорджем, принцесою Шарлоттою та принцом Луї.

Як пише Hello! сім'я летіла бізнес-класом авіакомпанії British Airways, приземлившись у Сент-Люсії, а потім приватним рейсом вирушила на Мюстік — приватний острів з білосніжними піщаними пляжами, кришталево чистою водою та суворою безполітною зоною, що забезпечує гостям та мешканцям повну конфіденційність.

Кейт та Вільям на церемонії BAFTA / Фото: Associated Press

Приголомшливий маєток з чотирма спальнями Villa Antilles, що належить другу Вільяма Ендрю Данну, може похизуватися 60-футовим пейзажним басейном, джакузі, власним персоналом та неймовірним видом на море та сусідні острови Бекія та Сент-Вінсент. До Вільяма та Кейт також приєдналися батьки принцеси, Керол та Майкл Міддлтони, під час їхнього сімейного відпочинку.

Нагадаємо, принц Вільям є президентом Британської академії кіно та телевізійних мистецтв, вступивши на посаду 2010 року. Востаннє Вільям та Кейт разом були присутні на церемонії вручення премії BAFTA 2023 року. 2024 року Кейт пропустила захід через хворобу.

Принц Вільям на церемонії BAFTA у Лондоні 2024 року / Фото: Associated Press

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