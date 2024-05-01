На балконі всією сім'єю: кронпринцеса Вікторія з чоловіком та дітьми на святковому заході

Спадкова принцеса Швеції зі своєю родиною з'явилася на святковому заході у Стокгольмі.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель з дітьми принцесою Естель та принцом Оскаром вийшли на балкон Королівського палацу у Стокгольмі, щоб подивитися військовий парад та привітати підданих у день народження батька принцеси – короля Карла Густава. 30 квітня Карлу XVI Густаву виповнилося 78 років.

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Кронпринцеса Вікторія була цього дня у сукні-міді Valerie, сережках з рожевого золота з маком та діамантами від Kreuger Jewellery. Її Високість зібрала волосся у свій улюблений пучок і зробила легкий макіяж. Її дочка Естель була у сукні з довгими рукавами від By Malina.

Кронпринцеса Вікторія та кронпринц Даніель з дітьми — принцесою Естель та принцом Оскаром / Фото: Getty Images

Також на балконі палацу із сім'єю з'явилася і принцеса Софія. Вона носила білий жакет Andiata Official, до якого підібрала сережки-висячки до тону і розпустила волосся.

Шведська королівська родина на святкуванні дня народження короля Карла XVI Густава / Фото: Getty Images

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