На батьківщині Її Величності: королева Мері і король Фредерік X поділилися барвистими фото з подорожі до Австралії

Король Фредерік X та королева Мері / © Getty Images

Реклама

Король Фредерік X і королева Мері розпочали свій шестиденний офіційний візит до країни, яка для королеви має дуже особисте значення, оскільки це місце, де вона виросла, перш ніж стати данською королівською особою.

Ця поїздка поєднує інституційний характер — з програмою, спрямованою на зміцнення політичних, економічних і культурних зв'язків між двома країнами.

Мері та Фредерік X вже поділилися кількома фотографіями у своєму офіційному акаунті в Instagram, на яких зазнімковано перші години перебування в Австралії. На фотографіях знято їхній візит до національного парку Улуру-Ката-Тьюта, де вони розпочали свої офіційні заходи і були зустрінуті представниками народу Анангу, традиційних зберігачів цієї землі протягом тисячоліть, пише vanitatis. Під час візиту вони відвідали церемоніальний танець Інма та оглянули культурний центр парку.

Реклама

Пізніше пара відвідала кафе Kulata Academy, де поспілкувалася з студентами, які там працюють, проходять навчання у сфері туризму та готельного бізнесу. Цей заклад є частиною Національної академії підготовки корінних народів, програми, яка пропонує оплачувані стажування та професійне навчання для молоді з-поміж корінного населення, щоб полегшити їх вихід на ринок праці. День завершився одним із найзнаковіших моментів у цьому районі: спостереженням за заходом сонця над Улуру з одного з оглядових майданчиків національного парку.

Королева Мері цього дня була одягнена в блузку пісочних тонів з геометричним принтом, в поєднанні з довгою прямою бежевою спідницею від MKDT Studio з невеликим розрізом спереду. Спідниця, у свою чергу, була прикрашена коричневим поясом, що підкреслює талію. Завершували образ балетки Chloe тілесного кольору і крислатий капелюх Akubra official. Тим часом Фредерік X обрав темно-синю сорочку з бежевими штанями та зручне взуття, зберігши невимушений стиль, що підходить для візиту.

(гортайте фото праворуч)

Після першої зупинки на Північній території маршрут короля та королеви продовжиться у різних містах країни. Найближчими днями вони вирушать до Канберри, де заплановані офіційні зустрічі з представниками австралійського уряду та участь у низці офіційних заходів, включаючи державний бенкет.

Реклама

Нагадаємо, напередодні цієї поїздки королівське подружжя поділилося архівними знімками з Австралії, зробленими багато років тому, коли їхні стосунки лише розпочиналися.

(гортайте фото праворуч)