Суспільство
320
2 хв

На брата короля Чарльза вчинили напад біля його будинку

Ендрю Маунтбаттен-Віндзор пережив сильний переляк під час прогулянки зі своїми собаками, коргы, що належали покійній королеві Єлизаветі II, на околицях його нинішнього будинку, ферми Марш, у маєтку Сандрінгем у Норфолку.

Експринц Ендрю

Експринц Ендрю / © Associated Press

Як повідомляє газета The Telegraph, колишній принц Ендрю вигулював своїх собак, коли незнайомець чекав його в машині. Коли брат короля Чарльза III знаходився всього за 50 метрів від нього, нападник вийшов з машини, сховавшись за балаклавою, і загрозливо наблизився до нього з криком.

Колишній герцог Йоркський у супроводі члена своєї особистої охорони побіг до машини, щоб сховатися, і помчав геть. Навіть коли він переховувався на своїй машині, нападник продовжував переслідувати його.

Експринц Ендрю / © Getty Images

Поліція Норфолка, отримавши інформацію про ситуацію, прибула на місце події та заарештувала чоловіка. Ось що вони повідомили:

«Вчора (середа, 6 травня 2026 р.) незабаром після 19:30 до Волфертона надійшло повідомлення про те, що чоловік поводився агресивно в селі», — повідомив представник поліції, цитує його журнал vanitatis.

Марш-фарм новий будинок експринца Ендрю / © Getty Images

Цей інцидент вкотре наголошує на проблемах з безпекою, з якими син королеви Єлизавети II стикається від моменту переїзду до Марш-Фарм після того, як його брат, нинішній король, усунув його від виконання офіційних обов'язків, позбавив усіх титулів і змусив покинути свою резиденцію Роял-Лодж.

Нагадаємо, місяць тому Ендрю також зазнав нападу біля свого нового будинку. Тоді невелика група демонстрантів, прорвавши частину периметра безпеки, наблизилася до його будинку. Вони підійшли до нього, щоб вступити в конфлікт, що спонукало до втручання співробітників служби безпеки, які були присутні в районі. Ситуація вирішилася протягом кількох хвилин, і протестувальники залишили місце події без руйнувань чи зіткнень.

