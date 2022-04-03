На церемонії "Греммі" покажуть спеціальний сегмент про війну в Україні

На церемонії "Греммі" покажуть спеціальний сегмент про війну в Україні

Під час церемонії вручення премії "Греммі", яка відбудеться в ніч проти понеділка, буде включено спеціальний сегмент про Україну в умовах російського вторгнення, що триває.

Академія звукозапису оголосила в суботу, що вона співпрацює з Global Citizen та її кампанією зі збору коштів "Stand Up For Ukraine", щоб включити сегмент про Україну в телепередачу "Греммі" цього року.

Цей сегмент "підвищить поінформованість про ситуацію в Україні та надасть глядачам можливість вжити заходів та зробити свій внесок у глобальну кампанію "Встань за Україну", — йдеться у суботньому пресрелізі Академії звукозапису, повідомляє People.

In partnership with @GlblCtzn and "Stand Up For Ukraine," буде бути спеціальним сегментом протягом 2022 #GRAMMYs telecast on Sunday, April 3, meant to raise awareness o the situion in Ukraine. https://t.co/V9O2zL1Asn — Recording Academy/GRAMMYs (@RecordingAcad) April 2, 2022

"Ми вбиті горем через ситуацію в Україні, але, як і раніше, зворушені стійким духом, який проявляється там щодня", — йдеться у заяві генерального директора Recording Academy Гарві Мейсона-молодшого. "Ми сподіваємося, що цей сегмент надихне нашу світову аудиторію на участь у підтримці цих найважливіших гуманітарних зусиль”.

Раніше ми повідомляли, що українська поетеса, сценаристка та драматургиня Любов Якимчук зачитає на церемонії вручення премії "Греммі" у Лас-Вегасі вірш зі своєї збірки "Абрикоси Донбасу".

Нагадаємо, раніше церемонія "Оскар", яка відбулася в ніч проти 28 березня, піддалася критиці через неоднозначну позицію щодо війни в Україні.

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