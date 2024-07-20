На Чарльза вона дивиться інакше: з'явилося нове фото прем'єр-міністерки Італії Джорджи Мелоні

Прем'єр-міністерка Італії знову у центрі уваги.
Від 9 по 11 липня у столиці Америки Вашингтоні відбувався саміт НАТО. Відвідала захід тоді прем'єр-міністерка Італії Джорджа Мелоні, проте найбільше тоді обговорювали не рішення, прийняті на заході, а вірусне фото, на якому були зображені емоції жінки. На знімку Мелоні дивилася у спину прем'єр-міністра Угорщини Віктора Орбана, доки він читає документ. Вираз обличчя Мелоні, що демонструє огиду та невдоволення, став вірусним.
За кілька тижнів прем'єр-міністерка відвідала Велику Британію, де з'явилася на прийомі організованому в Бленхеймському палаці для європейських лідерів у межах зустрічі Європейської політичної спільноти.
Фотографи знову заскочили вираз обличчя Джорджи Мелоні, але цього разу вона уважно дивилася на короля Чарльза II, який на той момент щось розповідав гостям, і в її очах було помітне лише захоплення монархом.
Також того дня король провів аудієнцію президентові України Володимиру Зеленському. Це була вже друга зустріч українського президента та британського монарха після коронації.
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