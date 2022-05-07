На честь 70-річчя царювання: опубліковано нове "фото дня" в акаунті Єлизавети II

Офіційний обліковий запис королеви Єлизавети II продовжує ділитися знімками на честь майбутнього святкування платинового ювілею Єлизавети II.
Щодня у королівському Instagram публікують фото пам'ятних подій, що сталися за 70 років царювання королеви Єлизавети II.
Цей кадр було зроблено 1996 року. Підпис до фото свідчить:
"Королева приєдналася до Нельсона Мандели для поїздки центром у перший день державного візиту до Південної Африки.
У той же час у світі 1996 року на світ з'явився перший ссавець, клонований з дорослої клітини, — овечка Доллі".
Вчора, 6 травня, королівський аккаунт опублікував фото, на якому монархиня зазнімкована з ветеранами на концерті, присвяченому 50-річчю Дня Перемоги, у Букінгемському палаці 1995 року.
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