На честь 70-річчя царювання: опубліковано нове "фото дня" в акаунті Єлизавети II

На честь 70-річчя царювання: опубліковано нове "фото дня" в акаунті Єлизавети II

Офіційний обліковий запис королеви Єлизавети II продовжує ділитися знімками на честь майбутнього святкування платинового ювілею Єлизавети II.

Щодня у королівському Instagram публікують фото пам'ятних подій, що сталися за 70 років царювання королеви Єлизавети II.

Цей кадр було зроблено 1996 року. Підпис до фото свідчить:

"Королева приєдналася до Нельсона Мандели для поїздки центром у перший день державного візиту до Південної Африки.

У той же час у світі 1996 року на світ з'явився перший ссавець, клонований з дорослої клітини, — овечка Доллі".

Вчора, 6 травня, королівський аккаунт опублікував фото, на якому монархиня зазнімкована з ветеранами на концерті, присвяченому 50-річчю Дня Перемоги, у Букінгемському палаці 1995 року.

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