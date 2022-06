На честь 70-річчя на престолі: королева Єлизавета II феєрично запалила головний маяк Великої Британії

Протягом останнього місяця Велика Британія готувалася до святкування платинового ювілею на престолі Єлизавети II, який відзначатимуть із 2 до 4 червня.

Її Величність – 96-річна королева Єлизавети II – святкує своє 70-річчя на троні разом із сім'єю. 2 червня вона вітала підданих з балкона Букінгемського палацу, де також спостерігала авіашоу, а потім монархиня відвідала один із центральних заходів, де за допомогою Глобуса Співдружності Націй запалила маяк.

Королева Єлизавети II / Фото: Getty Images

Синій глобус прикрашений камінням, зібраним із найвищих вершин Великої Британії, а також платиновими, діамантовими, золотими та срібними елементами. Він поміщений у срібну корону, що лежить на синьо-золотій подушці і є справжнім витвором мистецтва.

Глобус Співдружності Націй / Фото: Getty Images

Під час церемонії королева підійшла до цього глобуса, поклала на нього руку та запалила головний маяк The Tree of Trees у вигляді величезного дерева. Також у Великій Британії та в країнах Співдружності запалили понад 3 тисяч маяків.

Підсвічене The Tree of Trees, що складається з 350 саджанців з організації The Queen's Green Canopy (загальнобританська ініціатива з висадження дерев на ознаменування платинового ювілею Її Величності), утворює головний маяк і віддає шану 70-річчю Її Величності на престолі.

Для такого заходу Єлизавети ІІ вибрала пальто бірюзового відтінку, яке прикрасила новинкою – платиновою брошкою з діамантами.

Королева Єлизавети II / Фото: Getty Images

Однак, попри те, що королева мала чудовий вигляд, сьогодні, 3 червня, вона не відвідала службу в соборі Святого Павла. Схоже, що після святкування вона почувалася не дуже добре. Палац заявив, що королева зазнала "деякого дискомфорту", тому прийняла рішення не відвідувати службу.

