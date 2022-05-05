На честь 70-річчя на троні: нове "фото дня" Єлизавети II від королівського акаунту

На честь 70-річчя на троні: нове "фото дня" Єлизавети II від королівського акаунту

У королівському Instagram триває акція, в рамках якої публіці мають намір показати цікаві кадри за 70 років правління королеви Єлизавети ІІ.

Цей кадр було зроблено, як пишеться в обліковому записі 1994 року. На знімку Її Величності королеві показують модель бального залу Блекпульської вежі під час візиту до міста, щоб відсвяткувати сторіччя культової будівлі.

Блекпульська вежа — це туристична пам'ятка в Блекпулі, Ланкаширі, в Англії. Вона була відкрита для публіки 14 травня 1894 року і на момент відкриття стала найвищою штучною спорудою в Британській імперії.

Блекпульська вежа / Associated Press

Вчора, нагадаємо, шанувальникам монархині показували фото, як королева зустрічалася з главами урядів країн Співдружності на Кіпрі. Цікавий факт, що за час свого правління Її Величність відвідала 22 зустрічі глав урядів країн Співдружності.

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