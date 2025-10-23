- Дата публікації
Категорія
Суспільство
На честь Девіда Бекхема назвали квітку: який вона має вигляд
Серу Девіду Бекхему надано незвичайну нову честь і це стосується квітів.
На честь сера Девіда Бекхема названо прекрасну нову троянду, яка буде представлена на Chelsea Flower Show 2026 року.
Троянда сера Девіда Бекхема (Ausa34b16) створювалася 10 років. Ця прекрасна англійська троянда має білі пелюстки з відтінками рожевого та жовтого та має складний медовий аромат.
У публікації в Instagram David Austin Roses йдеться: «Представляємо троянду сера Девіда Бекхема (Ausa34b16) — нову англійську троянду рідкісної краси, названу на честь одного з найшанованіших британців».
«З кожного продажу пожертвування у розмірі 2,50 фунтів стерлінгів (1,33 долара) буде направлено до Фонду короля @kingsfoundation, справа, близька серцю Девіда, і спрямована на підтримку благодійної діяльності у сфері освіти, збереження культурної спадщини та турботи про природу».
Відомо, що всі отримані кошти підуть до Фонду короля Чарльза III.
Цього року Девід Бекхем приєднався до короля Чарльза та королеви Камілли на виставці квітів Королівського садівничого товариства в Челсі. Девід був сфотографований поруч з Їхніми Величностями і з пришпиленою квіткою на піджаку.
Ця квітка називається The King’s Rose, а вивела її компанія David Austin, яка протягом уже 60-ти років займається вирощуванням та розведенням троянд. Захід він відвідав, оскільки став послом Фонду короля у червні 2024 року, який цього року відзначає свою 35-ту річницю.