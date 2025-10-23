ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
480
Час на прочитання
2 хв

На честь Девіда Бекхема назвали квітку: який вона має вигляд

Серу Девіду Бекхему надано незвичайну нову честь і це стосується квітів.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Девід Бекхем

Девід Бекхем / © Associated Press

На честь сера Девіда Бекхема названо прекрасну нову троянду, яка буде представлена ​​на Chelsea Flower Show 2026 року.

Троянда сера Девіда Бекхема (Ausa34b16) створювалася 10 років. Ця прекрасна англійська троянда має білі пелюстки з відтінками рожевого та жовтого та має складний медовий аромат.

Роза Ausa34b16 названа на честь Девіда Бекхема

Роза Ausa34b16 названа на честь Девіда Бекхема

У публікації в Instagram David Austin Roses йдеться: «Представляємо троянду сера Девіда Бекхема (Ausa34b16) — нову англійську троянду рідкісної краси, названу на честь одного з найшанованіших британців».

«З кожного продажу пожертвування у розмірі 2,50 фунтів стерлінгів (1,33 долара) буде направлено до Фонду короля @kingsfoundation, справа, близька серцю Девіда, і спрямована на підтримку благодійної діяльності у сфері освіти, збереження культурної спадщини та турботи про природу».

Відомо, що всі отримані кошти підуть до Фонду короля Чарльза III.

Цього року Девід Бекхем приєднався до короля Чарльза та королеви Камілли на виставці квітів Королівського садівничого товариства в Челсі. Девід був сфотографований поруч з Їхніми Величностями і з пришпиленою квіткою на піджаку.

Королева Камілла, Девід Бекхем, король Чарльз на виставці квітів у Челсі навесні 2025 року / © Associated Press

Королева Камілла, Девід Бекхем, король Чарльз на виставці квітів у Челсі навесні 2025 року / © Associated Press

Ця квітка називається The King’s Rose, а вивела її компанія David Austin, яка протягом уже 60-ти років займається вирощуванням та розведенням троянд. Захід він відвідав, оскільки став послом Фонду короля у червні 2024 року, який цього року відзначає свою 35-ту річницю.

Дата публікації
Кількість переглядів
480
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie