- Дата публікації
-
- Категорія
- Суспільство
- Кількість переглядів
- 17
- Час на прочитання
- 1 хв
На честь Дня батька: Меган Маркл опублікувала нове фото принца Гаррі з їхніми дітьми
Меган Маркл опублікувала у своєму Instagram фотографію свого чоловіка принца Гаррі та їхніх дітей – Арчі та Лілібет на честь Дня батька.
Герцогиня Сассекська поділилася фотографією, на якій 41-річний принц Гаррі широко усміхається, обіймаючи двох дітей пари — 7-річного сина принца Арчі та 5-річну дочку принцесу Лілібет.
«Їм так пощастило, що вони мають тебе. Нам усім також. Із Днем батька нашого єдиного та неповторного», — підписала кадр Меган.
Нагадаємо, старший брат Гаррі - принц Вільям також показував фото на честь Дня батька. Кенсінгтонський палац опублікував знімок Вільяма з його дочкою принцесою Шарлоттою, який був зроблений у день параду Trooping the Colour у Лондоні, а точніше за його лаштунками.