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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
17
Час на прочитання
1 хв

На честь Дня батька: Меган Маркл опублікувала нове фото принца Гаррі з їхніми дітьми

Меган Маркл опублікувала у своєму Instagram фотографію свого чоловіка принца Гаррі та їхніх дітей – Арчі та Лілібет на честь Дня батька.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
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Принц Гаррі з дітьми Лілі та Арчі

Принц Гаррі з дітьми Лілі та Арчі / © Instagram Меган Маркл

Герцогиня Сассекська поділилася фотографією, на якій 41-річний принц Гаррі широко усміхається, обіймаючи двох дітей пари — 7-річного сина принца Арчі та 5-річну дочку принцесу Лілібет.

«Їм так пощастило, що вони мають тебе. Нам усім також. Із Днем батька нашого єдиного та неповторного», — підписала кадр Меган.

Принц Гаррі з дітьми Лілі та Арчі / © Instagram Меган Маркл

Принц Гаррі з дітьми Лілі та Арчі / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, старший брат Гаррі - принц Вільям також показував фото на честь Дня батька. Кенсінгтонський палац опублікував знімок Вільяма з його дочкою принцесою Шарлоттою, який був зроблений у день параду Trooping the Colour у Лондоні, а точніше за його лаштунками.

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Дата публікації
Кількість переглядів
17
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