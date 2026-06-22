На честь Дня батька: Меган Маркл опублікувала нове фото принца Гаррі з їхніми дітьми

Принц Гаррі з дітьми Лілі та Арчі / © Instagram Меган Маркл

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Герцогиня Сассекська поділилася фотографією, на якій 41-річний принц Гаррі широко усміхається, обіймаючи двох дітей пари — 7-річного сина принца Арчі та 5-річну дочку принцесу Лілібет.

«Їм так пощастило, що вони мають тебе. Нам усім також. Із Днем батька нашого єдиного та неповторного», — підписала кадр Меган.

Принц Гаррі з дітьми Лілі та Арчі / © Instagram Меган Маркл

Нагадаємо, старший брат Гаррі - принц Вільям також показував фото на честь Дня батька. Кенсінгтонський палац опублікував знімок Вільяма з його дочкою принцесою Шарлоттою, який був зроблений у день параду Trooping the Colour у Лондоні, а точніше за його лаштунками.

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