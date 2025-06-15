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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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135
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1 хв

На честь Дня батька: в акаунті Уельських опублікували зворушливі фото принца Вільяма з дітьми

Сьогодні у світі відзначається Міжнародний день батька.

Автор публікації
Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Принц Вільям з дітьми

Принц Вільям з дітьми / © Instagram принца і принцеси Уельских

Родина Уельських поділилася на честь цього свята двома дуже милими світлинами принца Вільяма з його трьома дітьми.

Кенсінгтонський палац опублікував сьогодні дві нові фотографії у своїх акаунтах у соціальних мережах.

Принц Вільям з дітьми / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Вільям з дітьми / © Instagram принца і принцеси Уельских

На одному зі знімків Вільям позує зі своїми дітьми на тлі дерева, обіймаючи принцесу Шарлотту та принца Джорджа, тоді як Луї стоїть посередині між ними.

Милі нові сімейні фотографії супроводжувалися посланням від королівських дітей, у якому йшлося:

«З Днем батька, тато (до і після!) ми любимо тебе! G, C & L і додано емодзі у вигляді серця.

Принц Вільям з дітьми / © Instagram принца і принцеси Уельских

Принц Вільям з дітьми / © Instagram принца і принцеси Уельских

Фотографії були зроблені Джошем Шиннером на початку цього року в Норфолку, де сім’я Уельських має заміську резиденцію Анмер-гол, де вони люблять проводити час на відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де полюбляють відпочивати члени британської королівської родини.

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