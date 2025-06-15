На честь Дня батька: в акаунті Уельських опублікували зворушливі фото принца Вільяма з дітьми

Принц Вільям з дітьми / © Instagram принца і принцеси Уельских

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Родина Уельських поділилася на честь цього свята двома дуже милими світлинами принца Вільяма з його трьома дітьми.

Кенсінгтонський палац опублікував сьогодні дві нові фотографії у своїх акаунтах у соціальних мережах.

Принц Вільям з дітьми / © Instagram принца і принцеси Уельских

На одному зі знімків Вільям позує зі своїми дітьми на тлі дерева, обіймаючи принцесу Шарлотту та принца Джорджа, тоді як Луї стоїть посередині між ними.

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Милі нові сімейні фотографії супроводжувалися посланням від королівських дітей, у якому йшлося:

«З Днем батька, тато (до і після!) ми любимо тебе! G, C & L і додано емодзі у вигляді серця.

Принц Вільям з дітьми / © Instagram принца і принцеси Уельских

Фотографії були зроблені Джошем Шиннером на початку цього року в Норфолку, де сім’я Уельських має заміську резиденцію Анмер-гол, де вони люблять проводити час на відпочинку.

Нагадаємо, раніше ми розповідали, де полюбляють відпочивати члени британської королівської родини.

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