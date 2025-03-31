На честь Дня матері: Джеймс Міддлтон опублікував ніжне фото своєї дружини Алізе та їхнього сина

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / © Instagram Джеймса Міддлтона

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Джеймс Міддлтон опублікував пост у Instagram на честь Дня матері, який у Великій Британії святкували 30 березня. На фото Алізе Тевене тримає на руках їхнього маленького сина Ініго. Вона одягнена в затишний червоний светр, а її довге біляве волосся розпущене. Малюк Ініго теж у светрі та джинсах, він не дивиться в кадр.

«Щасливого Дня матері всім чудовим матерям, але цій — з особливою любов’ю», — підписав кадр Джеймс.

© Instagram Джеймса Міддлтона

Шанувальники оцінили фото та залишили багато коментарів під ним.

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«О, Ініго так виріс. Щасливого Дня матері Алізе, Кетрін, Керол, Піппі та решті, хто святкує його сьогодні», «Тобі варто помістити цю фотографію в рамку. Вона така мила і сповнена емоцій», «Щасливого Дня матері. Яка чудова ваша маленька сім’я», — пишуть підписники Джеймсу у блогу.

Принцеса Уельська, нагадаємо, поділилася незвичайним відео у своєму Instagram на честь Дня матері, відмовившись від публікації фото. Минулого року на принцесу обрушився шквал критики за використання фотошопу.