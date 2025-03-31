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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
Кількість переглядів
315
Час на прочитання
1 хв

На честь Дня матері: Джеймс Міддлтон опублікував ніжне фото своєї дружини Алізе та їхнього сина

Брат принцеси Уельської Кейт – Джеймс Міддлтон – розтопив серця своїх підписників, поділившись новим фото своєї дружини Алізе та сина Ініго.

Автор публікації
Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене

Джеймс Міддлтон та Алізе Тевене / © Instagram Джеймса Міддлтона

Джеймс Міддлтон опублікував пост у Instagram на честь Дня матері, який у Великій Британії святкували 30 березня. На фото Алізе Тевене тримає на руках їхнього маленького сина Ініго. Вона одягнена в затишний червоний светр, а її довге біляве волосся розпущене. Малюк Ініго теж у светрі та джинсах, він не дивиться в кадр.

«Щасливого Дня матері всім чудовим матерям, але цій — з особливою любов’ю», — підписав кадр Джеймс.

/ © Instagram Джеймса Міддлтона

© Instagram Джеймса Міддлтона

Шанувальники оцінили фото та залишили багато коментарів під ним.

«О, Ініго так виріс. Щасливого Дня матері Алізе, Кетрін, Керол, Піппі та решті, хто святкує його сьогодні», «Тобі варто помістити цю фотографію в рамку. Вона така мила і сповнена емоцій», «Щасливого Дня матері. Яка чудова ваша маленька сім’я», — пишуть підписники Джеймсу у блогу.

Принцеса Уельська, нагадаємо, поділилася незвичайним відео у своєму Instagram на честь Дня матері, відмовившись від публікації фото. Минулого року на принцесу обрушився шквал критики за використання фотошопу.

Дата публікації
Кількість переглядів
315
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