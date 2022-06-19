На честь Дня батька: герцогиня Камілла показала рідкісне сімейне фото, а принц Чарльз запостив кадр із принцом Філіпом

Сьогодні у світі святкують День батька. Члени британської королівської родини також поділилися у своїх акаунтах у соцмережах знімками з особистих архівів.

Принц Уельський Чарльз та герцогиня Корнуольська Камілла опублікували в твіттері кадри зі своїми батьками. На одному з фото зображено молодого принца Чарльза зі своїм батьком принцом Філіпом, герцогом Единбурзьким.

На іншому фото герцогиня Корнуольська зазнімкована зі своїм батьком Брюсом. Фото було зроблено 2005 року у день реєстрації шлюбу принца Чарльза та Камілли. Церемонія одруження Чарльза та Камілли була позбавлена пишноти та розмаху. 2005 року їхній шлюб був зареєстрований у муніципальному департаменті Віндзора. Також вони отримали церковне благословення у каплиці Святого Георга у Віндзорі від архієпископа Кентерберійського.

На третьому знімку Чарльз зі своїми двома синами – принцами Вільямом та Гаррі (які народилися від шлюбу Чарльза з принцесою Діаною). Схоже, фото було зроблено у Шотландії, а на принцу Уельському одягнений шотландський кілт.

Wishing everyone a very happy Father's Day! pic.twitter.com/HcaCjBMq3w — The Prince of Wales та The Duchess of Cornwall (@ClarenceHouse) June 19, 2022

Нагадаємо, раніше ми показували фотографію Кембриджських, яка була опублікована на честь Дня батька на сторінці пари в Instagram.

Wishing a Happy Father's Day to others and grandfathers across the world today! pic.twitter.com/dNPJqvjHDy — The Duke and Duchess of Cambridge (@KensingtonRoyal) June 18, 2022

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