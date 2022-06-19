На честь Дня батька: Кейт та Вільям показали зворушливе фото герцога Кембриджського з трьома дітьми

На честь Дня батька: Кейт та Вільям показали зворушливе фото герцога Кембриджського з трьома дітьми

Сьогодні у світі святкують День батька. Принц Вільям – багатодітний тато, на його честь в акаунті Кембриджських було опубліковано новий пост.

Кейт і Вільям поділилися в Мережі раніше неопублікованою фотографією, на якій зображений принц Вільям з трьома дітьми – принцами Джорджем і Луї та дочкою принцесою Шарлоттою.

Кадр був зроблений, коли сім'я відпочивала в Йорданії 2021 року. Саме з цієї фотосесії герцог та герцогиня Кембриджські взяли фото, яке представили на своїй різдвяній листівці напередодні початку 2022 року.

На знімку герцог Кембриджський обіймає своїх старших дітей, восьмирічного принца Джорджа та семирічну принцесу Шарлотту, а молодший чотирирічний принц Луї мило сидить на плечах свого батька.

"Сьогодні ми вітаємо батьків та дідусів усього світу з Днем батька!", — свідчить підпис під фото.

Принц Вільям з дітьми / Фото: Getty Images

Нагадаємо, минулого року напередодні 10-ї річниці свого шлюбу герцогиня Кетрін та принц Вільям опублікували відео, в якому показали свою сімейну прогулянку з дітьми. Пара показала, як проводить час зі своїми чадами на свіжому повітрі, бігають, дуркують і смажать біля вогнища маршмеллоу.

Принц Вільям та герцогиня Кембриджська з дітьми на святкуваннях платинового ювілею правління королеви / Фото: Associated Press

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