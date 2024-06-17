До Дня батька: принцеса Євгенія запостила нові фото чоловіка Джека з їхніми синами

Принцеса Йоркська Євгенія привітала свого чоловіка та батька своїх двох дітей зі святом та опублікувала нові світлини в Instagram.

У третю неділю червня у світі святкують День батька. Євгенія запостила кілька фотографій, на яких її чоловіка Джека Бруксбенка знято з їхніми синами – старшим Августом та молодшим Ернестом. У підписах до фото принцеса написала, що вони дуже люблять Джека.

Джек Бруксбенк із дітьми / Фото: Instagram принцеси Євгенії

Схожими кадрами поділилися вчора принц та принцеса Уельські. На одному з фото був зображений маленький Вільям зі своїм батьком королем Чарльзом, а на іншому вже дорослий Вільям зі своїми трьома дітьми. Кадр авторства принцеси Уельської захопив королівських шанувальників.

Джек Бруксбенк із дітьми / Фото: Instagram принцеси Євгенії

У королівському акаунті також поділилися милим архівним відео принца Філіпа (чоловіка королеви Єлизавети II) з дітьми.

Джек Бруксбенк із дітьми / Фото: Instagram принцеси Євгенії

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