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На честь Дня матері Джастін Трюдо поділився зворушливими сімейними фотографіями

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На честь Дня матері Джастін Трюдо поділився зворушливими сімейними фотографіями

Джастін Трюдо / Associated Press

Сьогодні весь світ святкує День матері.

На честь свята прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо опублікував у своєму блозі на Twitter вітальний пост.

"Усім матусям: з Днем Матері! І моїй власної мамі, і моїй неймовірній дружині: наша сім'я не була б такою без усієї любові та сміху, які ви привносите до неї. Ми любимо вас дуже сильно." – написав Трюдо.

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