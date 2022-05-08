На честь Дня матері Джастін Трюдо поділився зворушливими сімейними фотографіями

Сьогодні весь світ святкує День матері.

На честь свята прем'єр-міністр Канади Джастін Трюдо опублікував у своєму блозі на Twitter вітальний пост.

"Усім матусям: з Днем Матері! І моїй власної мамі, і моїй неймовірній дружині: наша сім'я не була б такою без усієї любові та сміху, які ви привносите до неї. Ми любимо вас дуже сильно." – написав Трюдо.

До всіх мам від: Happy Mother's Day! And to my own mom, and to my incredible wife: Наша родина не може бути без будь-якої любові і милість, яку ви. We love you so much. pic.twitter.com/8ytEy3HnWq — Justin Trudeau (@JustinTrudeau) May 8, 2022

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