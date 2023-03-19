На честь Дня матері: принцеса Уельська показала неопубліковані раніше світлини з дітьми

Сьогодні, 19 березня, у Великій Британії святкують День матері. З цього приводу в королівському акаунті були опубліковані архівні знімки Чарльза та Єлизавети II та Камілли з її матір'ю.

А також принцеса Уельська Кетрін опублікувала кадри, зроблені з її та принца Вільямома трьома дітьми. "Вітаємо вас із Днем матері від нашої родини", — написано у підписі під двома кадрами, автором яких став фотограф Метт Портеус, який часто фотографує родину Уельських.

На одному знімку Кейт тримає на руках маленького принца Луї, а на іншому усі четверо зображені на дереві. Ці кадри були зняті під час фотосесії схоже, що в Норфолку під час літніх чи осінніх канікул.

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Принцеса Кейт одягнена у джинси, а Джордж, Шарлотта та Луї у шортах та кросівках. На Шарлотті комбінезон від Sfera та сині кеди від Hampton Canvas Shoes. На Кетрін також біла сорочка від Mih Jeans та білі кеди від Superga. Кадр з цієї фотосесії був вибраний для різдвяної листівки сім'ї 2022 року.

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