На честь іменинниці: шведська королівська родина поділилася фото принцеси Мадлен

Мадлен – молодша дочка королеви Сільвії та короля Карла Густава та молодша сестра майбутньої королеви Швеції – кронпринцеси Вікторії. Сьогодні їй виповнюється 42 роки.

У Instagram шведської королівської родині опублікували фото іменинниці та її сім'ї.

"Сьогодні день народження принцеси Мадлен, їй 42 роки.

Принцеса Мадлен та її родина зараз переїжджають додому до Швеції. Після кількох років життя за кордоном принцеса і містер Крістофер О'Ніл вирішили, що сім'я поки що житиме у Стокгольмі", — йдеться у повідомленні.

На фотосесію принцеса приїхала у блакитному жакеті, спідниці-плісе та взута у туфлі-човники на підборах. Її дочки були одягнені у схожі блакитні вбрання та взуті у балетки, а син був у чорному костюмі, білій сорочці та з блакитною краваткою, як і його батько.

Нагадаємо, нещодавно принцеса Мадлен ділилася фотографіями та показувала, як ходила на прогулянку зі своїми дочками.

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