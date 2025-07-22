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ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Суспільство
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282
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На честь іменинника принца Джорджа: Уельські опублікували миле відео зі своїми дітьми

Кейт і Вільям Уельські поділилися не лише новим портретним фото свого старшого сина — принца Джорджа, якому сьогодні виповнилося 12 років, а й опублікували відео.

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Фото автора: Ольга Кузьменко Ольга Кузьменко
Кейт Міддлтон з дітьми

Кейт Міддлтон з дітьми / © Getty Images

Сім’я поділилася відеороликом, де зображені всі троє дітей Уельських — Джордж, Луї та Шарлотта.

Ролик був знятий неподалік будинку сім’ї Уельських Анмер-гол у маєтку Сандрінгем у Норфолку навесні 2025 року, де вони зазвичай проводять шкільні канікули.

У ролику показано, як трійця гуляє зеленими галявинами, тримаючись за руки, і позує для фотографій. Також Шарлотта і Джордж підняли на руки молодшого брата Луї, а він завзято сміявся в цей момент.

Поряд з роликом було розміщено просте повідомлення: «Сьогодні 12!» з емодзі у вигляді конфеті.

Миле нове відео нагадує те, яке було опубліковано у квітні на честь 7-річчя принца Луї, коли його офіційну фотографію також зробив улюблений фотограф родини Уельських — Джош Шиннер.

Ролик опублікували після того, як Кенсінгтонський палац поділився новим фото на честь 12-річчя принца Джорджа.

Нагадаємо, ми розповідали вам раніше, що зміниться для спадкоємця британського престолу від моменту, коли йому виповнилося 12 років.

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