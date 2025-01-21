На честь інавгурації: король Чарльз відправив особисте послання Дональду Трампу

Король Чарльз направив особисте послання президенту Дональду Трампу на честь його інавгурації, яка відбулася 20 січня у Вашингтоні.
Особисте послання монарха продемонструвало незмінні особливі відносини між Великою Британією та США, повідомили про це у Букінгемському палаці.
Трамп відчуває сильну симпатію до королівської родини Великої Британії і нещодавно зустрівся з принцом Уельським під час свого візиту до Франції на урочисте відкриття собору Паризької Богоматері.
Поки палац не анонсував жодних вхідних або вихідних державних візитів, але наступного року короля і королеву можуть запросити до Вашингтона, щоб відсвяткувати 250-ту річницю підписання Декларації незалежності Сполучених Штатів.
Нагадаємо, дружина Дональда Трампа – Меланія – раніше розповідала, що її пов'язує тепла дружба з королем Чарльзом і вони листуються. Про це вона написала у своїх мемуарах.
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