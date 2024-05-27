На честь короля-іменинника: данська монарша родина з'явилася на балконі палацу

Король разом із усією своєю родиною з'явився на балконі палацу Фредеріка VIII в Амалієнборгу в Копенгагені. Королівське подружжя мало чудовий вигляд, здавалося, почувалося невимушено, під час цього публічного виходу на балкон палацу.

Іменинник з'явився перед публікою в синьому класичному костюмі, білій сорочці і з червоною краваткою в смужку, а його дружина-красуня королева Мері була одягнена в малинову сукню довжини міді Numero Ventuno з плісованим обробленням на подолі.

Сини королівського подружжя – кронпринц Крістіан та принц Вінсент були так само, як і їхній батько у темно-синіх костюмах, сорочках та краватках. А доньки – принцеса Ізабелла та принцеса Жозефіна одягнулися у сукні з принтами.

Данська королівська родина / Фото: Getty Images

Також на балкон вийшла колишня королева Данії Маргрете ІІ. Вона одягла рожеву сукню, квіткову брошку та такі самы квіткові сережки, а також зробила свій улюблений червоний манікюр.

Нагадаємо, ходять чутки, що у шлюбі у Мері та Фредеріка X не все гаразд і їхній казковий роман давно завершився. Але офіційно палац цього не заявляв. Вважається, що пара має намір і далі виконувати свої королівські обов'язки та працювати на добробут корони.

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