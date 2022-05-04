На честь платинового ювілею королеви: опубліковано нове "фото дня" Єлизавети ІІ

Королівський Instagram-аккаунт продовжує зворотний відлік до святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II.

У блогу королеви Єлизавети II щодня тепер публікують "фото дня" – це кадри з архіву Її Величності, що знаменують її багаторічне правління Великою Британією та країнами Співдружності. Знімок представлений сьогодні, зроблено 1993 року.

"Королеву зображено з главами урядів країн Співдружності на Кіпрі.

За час свого правління Її Величність відвідала 22 зустрічі глав урядів країн Співдружності.

1993 року жіноча Королівська військово-морська служба була повністю інтегрована до Королівського флоту, і жінкам вперше було дозволено служити на борту кораблів ВМФ як повноправним членам екіпажу", — зазначено в підписі під новим знімком Її Величності.

Нагадаємо, раніше ми писали, що під загрозою традиційне фото монархині на балконі Букінгемського палацу в день святкування ювілею, на який Єлизавета ІІ раніше запросила Меган та Гаррі. Все через проблеми з мобільністю, яких королева нині зазнає.

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