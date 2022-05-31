На честь платинового ювілею: коронаційну сукню королеви Єлизавети II покажуть публіці

Коронаційна сукня королеви Єлизавети II, в якій вона з'явилася у день своєї коронації 1953 року, буде виставлена на виставці у Віндзорському замку.

Знаменита сукня, яку королева носила в день своєї коронації 2 червня 1953 року, буде виставлена в рамках спеціальної виставки, присвяченої платиновому ювілею правління монархині у Віндзорському замку від 7 липня по 26 вересня.

Королева Єлизавета II та принц Філіп в день коронації / Фото: Getty Images

Автором сукні став британський дизайнер Норман Гартнелл, який раніше шив весільну сукню Єлизавети. Вона була виконана з шовкового атласу, створеного в замку Луллінгстон у Кенті, розшита діамантами, аметистами та перлами. Доповненням образу стала важка оксамитова мантія, облямована горностаєм та прикрашена двома рядами тонкої вишивки.

Детальніше про цю сукню ми розповідали ось тут.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

У цієї сукні був один секрет, про який не знала королева Єлизавета ІІ. Модельєр додав додатковий чотирилистий трилисник на лівий бік спідниці, який був ідеально розташований так, щоб рука Її Величності могла лежати на ньому під час церемонії.

До речі, оксамитова мантія королеви також буде представлена на виставці.

Королева Єлизавета II в день коронації / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що тіара принцеси Діани, яка є її сімейною реліквією та називається тіарою Спенсерів, була виставлена на аукціоні Sotheby's в рамках святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Тіара Спенсерів / Фото: Getty Images

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