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На честь платинового ювілею: коронаційну сукню королеви Єлизавети II покажуть публіці

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На честь платинового ювілею: коронаційну сукню королеви Єлизавети II покажуть публіці

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Коронаційна сукня королеви Єлизавети II, в якій вона з'явилася у день своєї коронації 1953 року, буде виставлена на виставці у Віндзорському замку.

Знаменита сукня, яку королева носила в день своєї коронації 2 червня 1953 року, буде виставлена в рамках спеціальної виставки, присвяченої платиновому ювілею правління монархині у Віндзорському замку від 7 липня по 26 вересня.

Королева Єлизавета II та принц Філіп в день коронації / © Getty Images
Королева Єлизавета II та принц Філіп в день коронації / Фото: Getty Images

Автором сукні став британський дизайнер Норман Гартнелл, який раніше шив весільну сукню Єлизавети. Вона була виконана з шовкового атласу, створеного в замку Луллінгстон у Кенті, розшита діамантами, аметистами та перлами. Доповненням образу стала важка оксамитова мантія, облямована горностаєм та прикрашена двома рядами тонкої вишивки.

Детальніше про цю сукню ми розповідали ось тут.

Королева Єлизавета II / © Getty Images
Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

У цієї сукні був один секрет, про який не знала королева Єлизавета ІІ. Модельєр додав додатковий чотирилистий трилисник на лівий бік спідниці, який був ідеально розташований так, щоб рука Її Величності могла лежати на ньому під час церемонії.

До речі, оксамитова мантія королеви також буде представлена на виставці.

Королева Єлизавета II в день коронації / © Getty Images
Королева Єлизавета II в день коронації / Фото: Getty Images

Нагадаємо, раніше ми писали, що тіара принцеси Діани, яка є її сімейною реліквією та називається тіарою Спенсерів, була виставлена на аукціоні Sotheby's в рамках святкування платинового ювілею королеви Єлизавети II.

Тіара Спенсерів / © Getty Images
Тіара Спенсерів / Фото: Getty Images

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