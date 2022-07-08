На честь платинового ювілею: коронаційну сукню, мантію та прикраси королеви Єлизавети II покажуть публіці

У Британії продовжують святкувати платиновий ювілей правління королеви Єлизавети II і з цієї нагоди 7 липня у Віндзорському замку стартувала виставка "Платиновий ювілей: коронація королеви".

На виставці представлено сукню та мантію, які королева носила в день коронації. Сукня була розроблена британським кутюр'є Норманом Гартнеллом і була пошита з найтоншого білого атласу, а також багато вишита національними квітковими емблемами Співдружності. У вишивці використовувалися золоті та срібні нитки пастельних тонів, а також перли, дорогоцінні камені, паєтки та кристали.

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Королева Єлизавета II / Фото: Getty Images

Але, крім самого вбрання, глядачам представили зразки вишивки, які показували королеві для затвердження.

Зразки вишивки для коронаційної сукні Єлизавети II / Фото: Getty Images

Докладніше про вишивку на сукні ми розповідали у цьому матеріалі.

Мантію для коронації було виготовлено королівськими майстрами мантій Ede and Ravenscroft з фіолетового шовкового оксамиту, витканого фірмою Warner & Sons, і вишито у Королівській школі рукоділля. У дизайні вишивки золотом зображені колоски пшениці та оливкові гілки, що символізують процвітання та мир. На виконання роботи в період від березня до травня 1953 року у 12 вишивальниць із використанням 18 різних видів золотих ниток пішло понад 3500 годин.

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Також на виставці покажуть шість брошок королеви. Деякі з них виставлятимуться вперше:

Брошка з платини з діамантами у вигляді квітки акації пікнантової, гілки квітки австралійського чайного дерева з блідо- та темно-жовтих діамантів та мімози з блакитними діамантами. Брошка була розроблена та виготовлена австралійським ювеліром Полом Шнеллером на замовлення ювелірної компанії William Drummond & Co. з Мельбурну.

Канадська брошка у вигляді кленового листка, яку носила Її Величність (тоді ще принцеса Єлизавета) під час першого візиту до Канади 1951 року.

Брошка з вогненною лілією, емблемою Зімбабве, яка була приколота до жалобного одягу королеви, коли вона повернулася до Великої Британії з Кенії після смерті батька 1952 року.

Новозеландська брошка зі срібною папороттю, подарована жінками Окленда на Різдво 1953 року.

Брошка з австралійської акації, подарована Її Величністю під час першого візиту до Австралії 1954 року.

Брошка Шрі-Ланки, подарована королеві під час державного візиту до Шрі-Ланки 1981 року.

В експозиції виставки будуть і унікальні прикраси, в яких молода Єлизавети II з'явилася у день коронації – діамантове кольє та сережки у формі краплі.

Коронація королеви Єлизавети II / Фото: Associated Press

Кольє королеви Єлизавети II / Фото: Getty Images

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